Ortuzar (PNV) insta al Gobierno a encauzar el IMV e impulsar el TAV antes de la negociación de Presupuestos como tal

Le emplaza a "hacer los deberes" y advierte de que negociarán "a brazo partido" la defensa de los intereses vascos

BILBAO, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a "encarrilar definitivamente" en las próximas dos o tres semanas, antes de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), cuestiones como el traspaso a Euskadi de la transferencia íntegra del Ingreso Mínimo Vital (IMV) e impulsar las obras del TAV. "No es chantaje", ha afirmado, para recordar que se trata de compromisos adquiridos, todavía pendientes de cumplimiento.

Por ello, le ha emplazado a "hacer los deberes", a ser "más cautos" a la hora de dar por hecho que obtendrán el apoyo de los jeltzales, y le ha advertido de que su partido, como siempre, negociará "a brazo partido" la defensa de los intereses vascos.

En una entrevista concedida a la cadena SER, recogida por Europa Press, Ortuzar ha advertido de que, dar por hecho que el Gobierno Sánchez cuenta para aprobar los próximos presupuestos con los que respaldaron las actuales cuentas estatales, entre ellos el PNV, "es hablar demasiado por adelantado".

A su juicio, en estos casos hay que ser "un poco más cauto" y ha considerado que "es importante hacer antes los deberes que los anuncios públicos". "Nosotros hemos tenido muy poquitas reuniones sobre Presupuestos. No tenemos todavía el corpus entero, y primero tenemos que verlo: lo que hay y lo que no hay, lo que está y lo que no está. Y en función de eso, tomaremos nuestras decisiones. Todavía está todo muy, muy abierto", ha asegurado.

Tras admitir que su voluntad es negociar, ha señalado que eso no quiere decir que no negocien "a brazo partido la defensa de los intereses vascos", que es lo que el PNV "pone por delante".

El líder jeltzale ha explicado que primero tienen que ver "cómo se reflejan en los Presupuestos todos los compromisos adquiridos en años anteriores". "Vamos a mirar el Tren de Alta Velocidad, todas las obras que llevan, por cierto, mucho retraso en la eliminación de pasos a nivel de Encartaciones en Bizkaia o en Gipuzkoa, en Álava también hay alguno", ha dicho.

Además, ha subrayado que, aunque no tenga que ver con el Presupuesto directamente, "es muy importante para afianzar la confianza y para generar más en el futuro, comprobar que algunas cosas que estaban pendientes de ejecución, no estrictamente presupuestarias, ya se encarrilan definitivamente", como el traspaso del IMV.

"No es chantaje. Si compromisos que tú has asumido, no se cumplen, ¿con qué seguridad vamos a ir nosotros a una negociación de cosas para el futuro?", se ha preguntado.

Por ello, ha emplazado a ir "haciendo los deberes cada uno a su tiempo". "Hay tiempo. Si hay voluntad política, debiéramos de ser capaces en estas próximas dos o tres semanas de clarificar, antes de la negociación presupuestaria propiamente dicha, dónde tenemos los 'debes' del Gobierno de España respecto a Euskadi y al PNV, y cómo los vamos sacando adelante", ha remarcado.

IMPUESTO DE SOCIEDADES Y VIVIENDA

El presidente del EBB se ha referido al planteamiento de fijar un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para grandes empresas para apuntar que "en Euskadi ya está así". Sobre las políticas de vivienda, ha asegurado que es "un tema muy relevante". En todo caso, ha precisado que en la Comunidad Autónoma Vasca también "se han hecho cosas", como la Ley de Vivienda, por ejemplo.

"Tenemos que ver la letra pequeña, porque es verdad que ahí hay una posible colisión de derechos entre los propietarios, los que alquilan, etc, pero creo que va en una dirección correcta", ha añadido.

Tras recordar que la vivienda "marca una vida", ha señalado que debe haber "una correcta política justa y que permita a todos los bolsillos acceder a una vivienda digna".

También ha considerado en relación al bono cultura para jóvenes, que, en un momento en el que se sale de una crisis pandémica, "en la que ha habido sectores que se han resentido, pero fundamentalmente el sector cultural y del ocio, una medida de ese estilo y orientada a la juventud, es una cosa buena". "Pero, como todo en la vida, tenemos que ver la letra", ha indicado.