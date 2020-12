Ortuzar (PNV) llama a los vascos a "aguantar unos meses más" y a estar esperanzados ante la vacunación

BILBAO, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha realizado un llamamiento a los vascos a "aguantar unos meses más" y mantener "el esfuerzo" de guardar las medidas para evitar el contagio del coronavirus, pero también a estar "esperanzados" ante el inminente comienzo de la vacunación, aunque ha recordado que la vacuna "no es la panacea" porque no va a acabar con la pandemia "de hoy para mañana".

En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, Ortuzar ha apuntado que, "con cautela, con cuidado y esperanza también, hay que ir analizando, día a día, casi hora a hora, lo que está sucediendo y tomando decisiones". "Yo confío en nuestro sistema sanitario, en los expertos que están trabajando y que nos van a recomendar lo mejor. A nosotros nos toca cumplirlo porque es muy importante", ha añadido.

El líder jeltzale ha recordado que, tras el análisis del LABI técnico de la situación sanitaria y de las medidas adoptadas hasta ahora, se ha decidido mantenerlas hasta el próximo día 22, cuando habrá una nueva evaluación.

A su juicio, la evolución epidemiológica va bien, pero no "tan bien" como se pensaba. Por ello, ha dicho que hay que "tener cuidado y hacer un esfuerzo". Asimismo, cree también que hay que ser "optimismas y estar esperanzados" porque, en poco tiempo, empezará la vacunación.

En todo caso, ha recordado que "va a llevar un tiempo", por lo que "no es la panacea". "No va a ser de hoy para mañana que esto cura todo y se olvida. Ya que se ha hecho tanto esfuerzo, aguantemos unos meses más para que, si este año no pueden ser las navidades de nuestra vida, que sean las de 2021", ha afirmado.