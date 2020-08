Ossorio afea a docentes con sueldo público hacer huelga en situación trágica

Madrid, 21 ago (EFE).- El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha vuelto a cargar este viernes contra la huelga de profesores que califica de “política” y ha afeado que “en una situación tan trágica” con “tantas muertes” y “personas que van a ir al paro”, profesores “que tienen un sueldo público” hagan huelga.

Madrid empezará el curso escolar con semipresencialidad

Saber más

El consejero de Educación ha acusado a los sindicatos convocantes de “aprovechar” la pandemia para hacer sus reivindicaciones “habituales”, como criticar las privatizaciones, en una entrevista con Esradio donde señala que la convocatoria le parece “de película de terror”.

“En una situación tan trágica, con tantas muertes, con una situación económica de personas que van a ir al paro, es decir una situación malísima, que ellos que tienen un sueldo público, sin ningún problema, a esas familias el día del inicio de curso, con las incertidumbres que tienen plantarles una huelga y entre los argumentos que exponen como causa están las privatizaciones (...) si no fuera de llorar sería de risa”, ha afirmado.

Además, ha diferenciado entre los sindicatos a su juicio “responsables”, los que no han convocado paros -ANPE Y CSIF- frente a las organizaciones que han anunciado protestas -CCOO, UGT, CGT y STEM- por no haber esperado a la concreción del plan y adoptar “primero la huelga como la primera medida”.

Ossorio ha afeado que le comunicasen ya la huelga el 22 de junio “cuando no había rebrotes”, y cuando no habían anunciado “fases ni medidas” ni que está prevista de ser necesaria la contratación de “8.500 docentes más”.

Además, ha argumentado que en junio Comisiones Obreras convocó huelga denunciado riesgo en los exámenes de las escuelas de idiomas y “no la secundó nadie” y “no pasó nada”, “no hubo ningún contagio, las pruebas se celebraron y ningún profesor la siguió (la huelga)", por lo que confía en que tampoco ahora la secunden.

El consejero madrileño ha señalado asimismo que “afortunadamente” no conocen en Madrid casos de profesores que no quieran ir a trabajar por el riesgo de contagio y ha deseado que no suceda porque a su juicio sería un “ejemplo horrible”.

“Cuando hemos estado confinados todos había gente que trabajaba para que comiéramos, para curar en los hospitales, para que tuviéramos luz en las casas. Si esas personas también hubiesen tenido miedo y no hubiesen ido a trabajar pues nos hubiésemos muerto de hambre, no hubiésemos tenido luz, se hubiesen muerto todos los enfermos . Todos tenemos que arrimar el hombro en una situación como ésta y no poner dificultades”, ha agregado.