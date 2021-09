Ossorio (PP) defiende que sí toca hablar del Congreso del PP de Madrid y niega diferencias dentro del Gobierno

Vuelve a mostrar su apoyo a Ayuso: "¿Es posible una mejor candidata?"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El consejero de Educación, Universidades, Ciencia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha defendido que sí toca hablar del Congreso del PP de Madrid, que quiere que se celebre cuanto antes, y ha negado que existan diferencias dentro del Gobierno regional sobre esta cuestión.

"Yo creo que es el momento de hablar de ello. Yo creo que todos sabemos, porque es así, que cuanto antes estén los cargos del partido designados, empezando por la Presidencia, se podrá trabajar mejor para las elecciones", ha manifestado, en declaraciones a los medios antes de un acto en el CIFP Escuela de la Vid.

Después de que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunciase que da un paso al frente para liderar la formación y pidiese el adelanto del Congreso, Ossorio ha hecho hincapié en que tienen que empezar ya a trabajar para 2023 porque "un candidato de un municipio grande no se hace en tres meses", sino que "hay que darle tiempo".

"Hay que recuperar la normalidad en Madrid, si la presidenta Díaz Ayuso ha dicho que se quiere presentar creo que hay que respetarlo", ha dicho, al tiempo que ha preguntado si hay una mejor candidata que ella.

En este sentido, ha reconocido que la dirigente autonómica ha recibido reconocimiento tanto en Madrid como fuera de la región. Así, ha puesto hincapié en que no solo en la región recibió el respaldo el 4 de mayo sino que ha recibido premios en el extranjero. "No veo muchos dirigentes del PP con premios en el extranjero. Yo creo que tenemos una candidata fantástica y si ella ha anunciado que se va a presentar va a ser la presidente del PP regional. No creo que a nadie le quepa la menor duda", ha apostillado.

Respecto a si hay diferentes posturas dentro del Ejecutivo madrileño sobre la celebración del Congreso del PP, Ossorio ha asegurado que en el Gobierno son "una piña" y lo han sido desde 2019.

Según ha expuesto, "no hay ninguna diferencia de opinión sobre este tema" porque, a su parecer, es "de perogrullo" que si en 2023 son los comicios y se quiere obtener el mejor resultado es necesario poner en marcha "ya" la maquinaria. "Todo el Gobierno apoya esta posición porque es la normal", ha zanjado.