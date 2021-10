OTAN estará vigilante para que terroristas no se reorganicen en Afganistán

Bruselas, 21 oct (EFE).- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró hoy que la Alianza permanecerá vigilante ante Afganistán y cuidará de que las organizaciones terroristas no se reorganicen en el país, tras la retirada militar de agosto.

"Intercambiamos puntos de vista sobre cómo preservar las ganancias y asegurar que Afganistán nunca más se convierte en un refugio seguro para terroristas. Acordamos que debemos permanecer vigilantes. Supervisaremos cualquier intento de grupos terroristas internacionales de reorganizarse en Afganistán", declaró el político.

Stoltenberg se pronunció en ese sentido durante la rueda de prensa posterior a la primera jornada de la reunión de ministros de Defensa de la Alianza, que se celebra hoy y mañana, viernes, en la sede de la OTAN, en Bruselas.

El secretario general destacó que los países aliados tienen la capacidad de atacar "contra amenazas terroristas" sin necesidad de tener militares desplegados sobre el terreno.

"Especialmente Estados Unidos, pero también otros aliados de la OTAN, tienen las capacidades de atacar a los grupos terroristas a distancia si es necesario, como han hecho en otros países, lo que significa que no necesitan tener miles de tropas en el terreno para atacar a grupos terroristas si vemos que grupos terroristas se están reconstituyendo, planeando u organizando y llevando a cabo ataques terroristas contra nuestros países", expuso.

No obstante, subrayó que los talibanes no han estado organizando atentados contra países de la OTAN desde su vuelta al poder este año, a diferencia de lo sucedido en 2001, cuando "el desafío" era que los insurgentes "acogieron y trabajaron con Al Qaeda".

"Es importante distinguir entre diferentes grupos y diferentes facciones en Afganistán", aseveró.

En cualquier caso, aseguró que la OTAN hará que los talibanes rindan cuentas sobre sus compromisos relativos al terrorismo, los salvoconductos y los derechos humanos.

"Somos capaces de sacar a gente y los aliados siguen sacando a gente de Afganistán y seguirán centrados en eso. En lo que respecta a los derechos humanos y los derechos de las mujeres, por supuesto, estamos profundamente decepcionados sobre lo que hemos visto del régimen talibán por el momento", comentó.

Aun así, afirmó que los aliados siguen utilizando su "influencia económica, diplomática y política".

"Por supuesto, no tenemos la misma influencia ahora, cuando no tenemos miles de tropas sobre el terreno, pero eso no significa que no tengamos influencia en absoluto", explicó.

Sobre las evacuaciones, recordó que en agosto "más de 120.000 personas" lograron salir de Kabul "en cientos de vuelos aliados", incluidos "alrededor de 2.000 afganos que trabajaron con la OTAN, y sus familias".

"Acojo con satisfacción los compromisos asumidos por los aliados de reasentar a estos afganos. Cientos ya han comenzado sus nuevas vidas en sus nuevos países de acogida. Y continuamos nuestros esfuerzos para asegurarnos de que las personas que se encuentran en un alojamiento temporal sean reasentadas lo antes posible", indicó.

Igualmente, comunicó que en la reunión de hoy "muchos aliados elogiaron a Estados Unidos y a otros aliados que participaron en la gran tarea de sacar a más de 120.000 personas de Kabul en unos pocos días", indicó, y mencionó a Dinamarca, Turquía, Reino Unido, Noruega o Alemania.

Pese al fracaso de la retirada de Afganistán, Stoltenberg consideró "vital" que la OTAN siga coordinándose y unida "en la lucha contra el terrorismo internacional".

En cuanto al proceso de reflexión tras la salida de Afganistán y la llegada al poder de los talibanes, señaló que hay "una convergencia de puntos de vista" entre los miembros de la Alianza.

"Por supuesto, abordando los desafíos y problemas, y lo que no funcionó en Afganistán, pero también reconociendo lo que funcionó y lo que conseguimos, no menos importante, en la lucha contra el terrorismo", manifestó.