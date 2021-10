Otegi acusa al PNV de "congelar el conflicto político" y le advierte de que "el debate está ahí y hay que encararlo"

Pide que la libertad de los presos de ETA no se entienda "como un ataque contra nadie" porque "su apuesta por las vías pacíficas ha sido vital"

BILBAO, 17 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha acusado al PNV de hallarse "totalmente desnortado" y de intentar "congelar el conflicto político", pero le ha advertido de que "el debate está ahí" y la coalición soberanista va "a encararlo". Además, ha pedido que la libertad de los presos de ETA no se entienda "como un ataque contra nadie" porque "su apuesta por las vías pacíficas ha sido vital".

En una entrevista a naiz.info con motivo de los 10 años de la declaración de Aiete, recogida por Europa Press, Otegi ha afirmado que lo que ocurrió allí, "la posterior respuesta positiva de ETA, el desarme, la desaparición de ETA como organización", cambió la vida de la gente y del país.

Sin embargo, ha lamentado que pese a haber transcurrido una década, "para algunos es un escenario de paz no completa, en la medida que solo una de las partes ha renunciado al uso de la violencia, se vive como una pérdida, como un escenario no deseable porque hay que poner encima de la mesa propuestas de país".

Respecto a la izquierda abertzale, ha recordado que, diez años después, es "la primera fuerza municipal" en Euskadi y "la segunda fuerza política en el conjunto del país", y "las fronteras que algunos tratan permanentemente y artificialmente de construir en términos sociales son fronteras y muros que han caído".

"Ya no es imaginable que haya sectores sociales enfrentados en este país, que no puedan compartir acuerdos, que no puedan compartir estrategias. Creo que eso es algo que veremos en los próximos meses y en los próximos años, la apertura de marcos de alianza con todos", ha añadido.

"ANESTESIAR EL PAÍS, PARAR EL TIEMPO"

Para Otegi, en la Comunidad Autónoma Vasca existe "una estrategia consciente de tratar de parar el tiempo, anestesiar al país y congelar el conflicto político". "La realidad concreta es que nosotros somos una nación cuya identidad nacional está en riesgo de desaparecer, que tiene derecho a decidir libre y democráticamente su futuro. Y esto es lo que ha hecho desaparecer, fundamentalmente el PNV", ha acusado.

A su juicio, el partido jeltzale está "absolutamente desnortado" sin saber "si está en 1839 o en el siglo XXI". "No sabemos exactamente cuál es su propuesta, que es la que necesitamos saber, porque las del resto ya las conocemos", ha añadido.

En su opinión, "trata de congelar el tiempo porque su proyecto es seguir gestionando los tres territorios" y "no hay proyecto nacional". "Se equivocan profundamente si piensan que esa inercia va a durar siempre. Creo que eso está empezando a cambiar", ha advertido.

Arnaldo Otegi ha advertido de que EH Bildu es "un movimiento político que tiene vocación de Gobierno y vocación de Estado" con el proyecto de "construir un Estado para los vascos" para lo que "hay que seguir ampliando nuestra base social y electoral".

"EH Bildu tiene que conformarse como la referencia de todos los progresistas, desde los socialdemócratas hasta los comunistas, de todos los independentistas y soberanistas del país. Crecer, ampliarse, ser más plural", ha defendido.

Además, ha afirmado que sus "dos grandes retos" son "recuperar soberanía, vertebrar nacionalmente el país y dotarle de un proyecto alternativo en la forma de gobernar y en el contenido de las políticas públicas". "Que la gente que confía en la izquierda independentista para gestionar los ayuntamientos acabe confiando para que gobernemos el país", ha añadido.

Con este objetivo, el líder de la coalición soberanista propone "abrir la política de alianzas en un sentido y en otro, no contra nadie". "Habrá cosas en las que estemos de acuerdo con el PNV, o con Geroa Bai, o con otros sectores, y habrá cosas en las que abriremos el abanico a otros sectores sociales y políticos, que pueden ser Podemos o incluso el PSOE", ha puntualizado.

A su juicio, hace diez años "la izquierda independentista cambió la vida de la gente en el país" y "solo la izquierda independentista es capaz de volver a cambiar la vida de la gente en otro modelo social y en otro modelo nacional".

DEBATE TERRITORIAL

Arnaldo Otegi cree que el debate sobre la ordenación territorial "está abierto en el Estado español, independientemente de que haya una mayor o menor intensidad", si bien considera que no existe un Gobierno en el Estado, "hoy, que sea capaz de avanzar estructuralmente en esa dirección".

"Hay un Gobierno en el Estado que es novedoso; si este Gobierno no es capaz de entender que se resuelven los problemas nacionales en términos democráticos tendremos que sacar la conclusión de que en España no existe posibilidad alguna de que ningún Gobierno sea capaz de entender eso. Y luego que cada cual saque las conclusiones que crea oportunas", ha dicho.

El dirigente de EH Bildu se ha mostrado seguro de que los vascos deben "hacer ese debate". "Nosotros hicimos una propuesta e hicimos un acuerdo con el PNV de Bases y Principios, y estamos ahí. El PNV, ¿está en 1839 o está en ese acuerdo? Ese debate está ahí y vamos a encararlo", ha asegurado.

ONGI ETORRIS

Respecto a la polémica que suscitan la celebración de los 'ongi etorris' a presos de ETA, ha acusado a "algunos" de tener "un cierto interés en hacer el debate político lo más mediocre posible y en instalar el país en un debate de barro" para "hacer creer que las cosas no han cambiado, que no ha pasado nada y que la izquierda independentista sigue instalada en los parámetros políticos de hace diez años".

En su opinión, "necesitan evitar su crecimiento" porque "todo el mundo es consciente de que hay sectores políticos que tienen mucho voto prestado". "Tratan de mantener cautivo un voto de orden, reaccionario, que no es abertzale y que necesitan para seguir siendo la primera fuerza política en tres territorios", ha criticado.

Por otra parte, respecto a la política penitenciaria, ha reclamado "vivir en un país sin presos políticos, y sin refugiados ni deportados". Aunque ha admitido que "en los últimos tiempos" ha habido "avances en política penitenciaria", cree que estos son "todavía absolutamente insuficientes", y ha exigido que se aplique la legislación ordinaria.

El coordinador de EH Bildu ha pedido que "la recuperación de la libertad por parte de los presos no sea entendido como un ataque contra nadie, sino como una aportación a la convivencia". "Porque esos presos, a los que algunos siempre sacan el curriculum, son los mismos presos cuya apuesta por las vías pacíficas y democráticas ha sido vital, imprescindible, ineludible, de una importancia política absoluta, para que hoy vivamos la situación que vivimos", ha defendido.