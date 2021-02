Otegi advierte que Illa intentará sumar con todo el bloque no independentista

Girona, 7 feb (EFE).- El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha advertido de que si el candidato del PSC, Salvador Illa, puede sumar con todo el bloque no independentista "sin ninguna duda sumará", ya que esto mismo ocurrió en Euskadi años atrás cuando el Partido Socialista sumó con el PP.

En el acto central de ERC en el auditorio de La Mercè de Girona, Otegi se ha referido a "la amenaza" que supone la ultraderecha, y ha apuntado que la ultraderecha "sigue viviendo en el modo analógico de la política no en la era digital".

"Se creen que con insultos y hablando en términos masculinos sobre quién la tiene más larga conseguirán ganar, y compiten entre ellos a ver quien más chilla y más crispa e insulta", ha afirmado.

"Hay dos formas de ver el Estado -ha opinado-, los que quieren imponer medidas autoritarias, y los que creen en la libertad y la igualdad", ha subrayado antes de alertar de que los primeros "están dispuestos a todo".

"Si el candidato del PSC Salvador Illa suma, sumará con todos los que no quieren la independencia de Cataluña, no tengáis ninguna duda, en el País Vasco ya lo vimos y lo hicieron, ellos no tienen ninguna duda", ha señalado.

Otegi ha hecho un llamamiento a la participación electoral: "Si nosotros no vamos, vienen ellos, y si vienen ellos no ocurrirá nada bueno para este país".

La portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pontón, ha indicado -a través de un vídeo- que el 14F "no son unas elecciones más, van de democracia, de dignidad, de derrotar a los que creen que pueden encarcelar la voluntad de un pueblo de ser libre".

En Madrid se habla del "problema catalán" pero "Galicia, Euskadi y Cataluña no son un problema, lo es el centralismo, el recorte de derechos y libertades, este es el problema", ha apuntado.

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, en videoconferencia desde Ginebra, ha subrayado: "no hay recetas mágicas ni atajos que conduzcan a la independencia, no nos sirve decir que proclamaremos la república después de las elecciones, porque esto de declararla sin condiciones ya lo hicimos, y no queremos una república que dure sólo unos pocos segundos, sino que la queremos para siempre".