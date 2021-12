Otegi dice que EH Bildu aspira a gobernar Euskadi: no hay "una ley divina" que diga que el PNV siempre tiene que ganar

Recueda que no hay una mayoría soberanista ni de izquierdas sin ellos por lo que hablarán con todo el mundo: "estamos en el centro"

BILBAO, 3 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado hoy que su formación aspira a gobernar para lo que hablarán "con todo el mundo" porque no hay mayoría soberanista ni de izquierdas sin su formación política y advierte de que no existe "una ley divina" de que "el PNV siempre tiene que ganar y gobernar".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, se ha referido a la afirmación del PNV de que EH Bildu busca "sustituirles". En este sentido, Otegi ha incidido en que su formación se presenta a las elecciones para ganar y tampoco existe "una ley divina que instale en el país la idea de que el PNV siempre tiene que ganar y gobernar".

"Nosotros aspiramos a gobernar el país. Tenemos la ventaja de que no hay mayoría soberanista sin EH Bildu ni mayoría de izquierdas sin nosotros. Estamos en el centro", se ha congratulado, para añadir que EH Bildu hablará "con todo el mundo".

En cuanto a los Presupuestos vascos, ha analizado el acuerdo alcanzado por la coalición soberanista con el Gobierno Vasco por el que se abstendrá en la votación de las Cuentas de 2022. En este sentido, ha defendido que la coalición soberanista ha mejorado los Presupuestos vascos "por la izquierda", pero ha advertido que "los recortes ya estaban", de tal forma que el acuerdo alcanzado no supone un "macroacuerdo con el que se apoye la gestión del Gobierno".

Tras afirmar que el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, habló en el pasado de que las relaciones de su formación con el PP eran "más sexo que amor", Otegi ha considerado que en este caso se está "en algo parecido" y, además, "cuando estas relaciones se producen con el PNV tampoco se puede decir que sea un sexo apasionado, que es el que le gusta a la izquierda independentista, pero es lo que hay".

Según ha recordado, el Ejecutivo conformado por PNV y PSE cuenta con mayoría absoluta, por lo que iba a haber cuentas "sí o sí", aunque se le dio a EH Bildu la posibilidad de mejorarlas. De este modo, ha defendido que lo logrado ha sido "mejorar por la izquierda", ya que no es un "macroacuerdo con el que se apoye la gestión del Gobierno".

"Hemos introducido en la agenda política determinados temas que son importantes: desde la gente que no tiene casa y está sin hogar a Osakidetza, transición energética, cambio climático, juventud, vivienda, I+D+i", ha descrito.

Por contra, ha reconocido que en el acuerdo no se ha podido introducir el debate fiscal, después de que se haya trasladado que es un debate que afecta a diputaciones, pese a que va a darse en el futuro "sí o sí", así como que las cooperativas tomen parte en el consejo de administración de Lanbide, algo que el PNV "se niega en rotundo", lo que deja "perplejo a EH Bildu".

Pese a todo, Otegi ha reconocido que la coalición soberanista está "satisfecha" al haberse introducido en la agenda política "temas que si no, no estarían". "No son nuestros presupuestos y no haríamos estos presupuestos. No hemos cambiado sus líneas estructurales pero tenemos un mejor presupuesto", ha añadido.

Respecto a las críticas de ELA y LAB al acuerdo, Otegi ha defendido que se debe "diferenciar la intensidad" de ambas centrales sindicales y ha advertido de que la organización liderada por Mitxel Lakuntza es "siempre más crítica en todo y forma parte de su estrategia comunicativa".

"Respeto su opinión, pero no hay un acuerdo presupuestario ya que iba a haber presupuestos sí o sí. Los recortes ya estaban. Nosotros lo que hemos hecho es poner freno a determinadas líneas de ese presupuesto", ha justificado.

A su juicio, existe "un hipercriticismo" sobre cosas que EH Bildu no ha dicho y ha insistido en que las Cuentas de 2022 no son las de EH Bildu sino 253 millones y "temas en la agenda política que no estaban a cambio de una abstención". "Y estamos muy contentos de haberlo hecho", ha reconocido.

Asimismo, ha rechazado que vaya a ser la primera vez que la izquierda independentista vaya a apoyar unas Cuentas vascas y ha recordado que ya aprobó unos presupuestos del lehendakari Juan José Ibarretxe.

Por otro lado, ha argumentado que los cambios sociales "no se producen en el ámbito institucional", sino que se puede "reforzar". De este modo, ha defendido que la reforma laboral o de pensiones no va a depender de la actitud que todos los partidos de izquierda tengan en el Parlamento sino de "la capacidad presión social y popular que sean capaces de articular".

"Nosotros queremos ser útiles en ese ámbito y no supone un cambio de estrategia. Nosotros no haríamos esas Cuentas ni la política fiscal de este Gobierno, pero de momento tiene mayoría absoluta", ha reiterado.

Respecto a qué formación es socio preferente del Ejecutivo central, Otegi ha indicado que él "mantiene un nivel de interlocución desde hace tiempo con muchos sectores en el Estado y en Euskal Herria". "No me preocupa si soy influyente o no, sino si somos útiles a la gente", ha reiterado.

A su entender, es "legítimo" que haya quien considere de interés el TAV, pero no lo es para EH Bildu. "El PNV se interesa porque haya soterramientos, algo en lo que estamos de acuerdo en algunas ciudades. Se preocupan de grandes infraestructuras y el cemento, y nosotros lo hacemos de la gente que no tiene casa, de los jóvenes, de la pobreza energética...", ha indicado, para añadir que el color de los jeltzales es así "más azulito, conservador, de derechas, y el de EH Bildu más rojito de izquierdas".

Pese a todo, ha subrayado que la coalición soberanista "siempre elige izquierda cuando puede hacerlo" y ha recordado que eso se demuestra en el Estado donde son una fuerza "responsable de que exista un gobierno de progreso, entre comillas".

FUTUROS ACUERDOS

Ante la posibilidad de alcanzar futuros acuerdos, Otegi ha asegurado que "las grandes naciones tienen siempre pactos de Estado" y ha defendido que estos no sean solo entre partidos.

"¿Vivienda, educación o nuevo estatus puede ser un gran pacto de estado? Lo que decimos es que todo eso debería estar sujeto a una dinámica de conversaciones que lo propiciara. Estamos dispuestos. En algunas cosas habrá acuerdo y en otras no y hay que desdramatizarlo", ha expresado.

PANDEMIA

Respecto a la situación pandémica y su posicionamiento sobre las medidas que pueda adoptar el Ejecutivo, Otegi ha afirmado que la coalición apoya a la "comunidad científica".

"Dijimos desde el principio que por solidaridad y justicia había que vacunar a todo el planeta, si no esto no se va a acabar. ¿Es preferible vacunar en Europa a los niños y aplicar terceras dosis o es mejor usarlas para vacunar África? Ese debate lo decide la comunidad científica", ha añadido.

Por último, ha advertido que supone un "espectáculo" que los tribunales de cada Comunidad se posicionen de manera diferente sobre cuestiones como el 'pasaporte covid' y ha incidido en que sucede en Euskadi "porque no tenemos soberanía y no nos respectan como nación".

"Nos tratan como menores de edad o como si estuviéramos incapacitados para tomar medidas. Que tengamos que ir a un tribunal de Madrid para decidir sobre el 'pasaporte covid' nos empequeñece como país y limita nuestras ambiciones", ha zanjado.