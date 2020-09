Otegi dice que la reunión con Iglesias es "una imagen de normalidad", porque "algunos creen que aún se está en los 80"

BILBAO, 17 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que la reunión mantenida este pasado martes por la portavoz de la coalición soberanista en el Congreso, Mertxe Aizpurua, con el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, refleja "una imagen de normalidad", y ha lamentado que "algunos tienen su mente criogenizada y creen que aún estamos en los 80".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Otegi ha señalado que la posibilidad de que el bloque que posibilitó la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno apoye el proyecto de Presupuestos Generales del Estado "está abierta", aunque cree que "hay que trabajarlo".

Así, ha recordado que EH Bildu planteó en la investidura tres ámbitos en los que poder hacer "un camino conjunto", que son "dar una solución en términos democráticos a los problemas territoriales, soluciones en términos sociales para los problemas sociales, y sacar la política penitenciaria de la venganza y llevarla a una aplicación ordinaria".

En este sentido, ha asegurado que a algunos sectores "no les gustó la reunión de ayer ni lo que plantea, porque propone mantener el bloque que en su momento abrió la puerta a este gobierno, y hay gente poderosa, élites políticas y económicas, que querrían otra cosa".

"Ha servido para dar una imagen de normalidad, para reflejar en público lo que se hace en privado. Muchos tratan de poner en duda el papel de EH Bildu en términos políticos. De alguna manera algunos tienen su mente criogenizada y creen que aún estamos en los 80", ha reiterado.

Asimismo, el dirigente de la izquierda soberanista ha asegurado que, "si alguien piensa que un vicepresidente hace lo que le da la gana, eso no es así", en referencia al hecho de que fuera Iglesias quien se reuniera con EH Bildu y no la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en el marco de las negociaciones sobre los presupuestos.

"Eso es como si dijéramos que la ronda que Idoia Mendia ha abierto ahora con todos los agentes económicos y sociales lo ha hecho por su cuenta y porque no va con Urkullu. Creo que ahí hay un propósito común para ver qué posibilidades hay de sacar adelante los presupuestos", ha asegurado.

Así, ha destacado que EH Bildu comparte el diagnóstico de Unidas Podemos, en el sentido de que los presupuestos del Estado "no son solo unos presupuestos, sino también la dirección que ese Estado va a tomar en el futuro a corto, medio y largo plazo, qué clase de política se va a llevar a cabo y qué dirección en términos políticos habrá desde el Estado".

Además, Otegi ha afirmado que en la reunión también abordaron la política penitenciaria, y que, aunque "sobre eso se arma mucho escándalo, el claro plateamiento que nosotros hacemos es que cumplan su ley, no tienen que hacer más".

"Aquí todo el mundo decía que si ETA se disolvía, se terminaría con la dispersión. La dispersión continúa y no tiene sentido. Los presos políticos enfermos y los mayores deben estar en libertad, y al resto hay que aplicarles el régimen ordinario", ha indicado.

COLABORACIÓN CON PNV

Asimismo, el coordinador general de EH Bildu ha considerado que, si su formación y el PNV hicieran "cosas en común" en el Congreso, "sería mucho mejor", aunque ha reconocido que, aunque "las relaciones no están rotas, no son las mejores".

Otegi ha destacado que tienen "un problema histórico" en este aspecto con el PNV, ya que "muchas veces lo hemos planteado (el trabajo en común), pero el PNV siempre ha preferido ir por su cuenta, y para nosotros eso es un problema, porque tenemos menos fuerza".

"El PNV tiene seis (diputados), y nosotros cinco. Somos once. Si hiciéramos cosas en común, sería mucho mejor, pero en estos momentos, no voy a decir que las relaciones están rotas, porque no lo están, pero no son las mejores", ha insistido.

En este sentido, ha explicado que, "seguramente ellos dirán lo mismo de nosotros, pero, en sus declaraciones, nosotros seguimos viendo bastante soberbia y desprecio". "Ayer mismo trataron de hacer ver que la reunión con Podemos no tenía importancia -ha lamentado-. Parece que les molesta que EH Bildu pueda acordar asuntos para Euskal Herria con Madrid".