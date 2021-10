Otegi llama a los vascos a la marcha del 20 de noviembre para mostrar que el independentismo está "más fuerte que nunca"

BILBAO, 23 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha realizado este sábado un llamamiento a los vascos a participar en la manifestación que la formación soberanista ha convocado en Bilbao el 20 de noviembre para demostrar "a la comunidad internacional y a los estados" que el independentismo está "más fuerte que nunca". Además, ha destacado que la marcha también servirá para reafirmar que "las banderas de la convivencia, la paz y la libertad de los presos están más fuertes que nunca".

A través de un vídeo, Otegi ha realizado una "invitación y una petición": "Os necesitamos a todos y a todas porque dicen que en este país el independentismo ya no tiene fuerza, aunque las elecciones digan lo contrario, porque dicen que el independentismo está amortizado, porque dicen que las banderas del independentismo ya no están de moda y porque dicen que el independentismo ya no es capaz de concitar grandes concentraciones sociales".

Para el líder de EH Bildu, es necesario "decir alto y claro a la comunidad internacional, a los estados y a toda aquella gente que piensa que el independentismo está débil, que el independentismo está más fuerte que nunca, que las banderas de la igualdad social están más fuertes que nunca y que las banderas de la convivencia, la paz y la libertad de los presos están más fuertes que nunca".

"Por eso, sabiendo que nos esperan, sabiendo que nos van a medir, os quiero pedir que el 20 de noviembre estéis en las calles de Bilbao", ha indicado, para señalar que la ciudadanía vasca demostrará, una vez más, "cuál es la fuerza el independentismo en Euskal Herria".