Otegi presume que Prisiones ha llegado a Euskadi porque el Gobierno "depende" de los independentistas vascos y catalanes

Da un margen de confianza para ver si Díaz cumple con la derogación de la Reforma Laboral, aunque ve "poco entusiasmo" en Calviño

BILBAO, 20 (EUROPA PRESS)

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado que no tiene "ningún inconveniente" en que el PNV "se cuelgue la medalla" del traspaso de Prisiones a Euskadi, pero ha advertido de que, tras 40 años, se ha transferido cuando "el Gobierno depende de la mayoría independentista vasca y catalana".

Otegi ha considerado "fundamental" el compromiso de derogar la Reforma Laboral este año y ha dado "un margen de confianza" a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para ver "si lo hace o no", aunque aprecia "poco entusiasmo" en la ministra de Economía, Nadia Calviño.

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el líder de EH Bildu se ha referido al apoyo de su formación a Pedro Sánchez, "en función de cómo vayan transcurriendo las "interpelaciones" que le ha hecho, pero ha admitido que la coalición "no tiene ningún interés en que decaiga este Gobierno y venga otro de PP y Vox". "¿Hay gente que tiene interés en que eso suceda?. Que lo diga, claramente", ha añadido.

Preguntado por si con los acercamientos de presos de ETA el Gobierno está cumpliendo en materia de política penitenciaria, ha respondido que "lo que se está haciendo" resulta "absolutamente insuficiente". "Transcurridos 10 años hay gente dispersada y todavía no se aplica en su integridad una política ordinaria", ha explicado.

Sin embargo, ha afirmado que "es evidente que ha habido avances" que "todo el mundo ve", pero "todavía son absolutamente insuficientes". "Esperemos que seguirán dando pasos, pero no porque EH Bildu tenga un acuerdo en el que le haya pedido al Gobierno no sé qué", ha señalado.

Otegi ha recordado que reclama al Ejecutivo Sánchez en materia social "cumplir el programa electoral" y, en materia penitenciaria, "cumplir de manera ordinaria la política penitenciaria", sin aplicar medidas excepcionales con los presos de ETA.

TRANSFERENCIA

Respecto al traspaso de la transferencia de Prisiones a Euskadi, Arnaldo Otegi ha admitido que "podría ser" una 'oportunidad' para la justicia restaurativa. "Cada transferencia que conseguimos es fruto del trabajo de mucha gente que trae aquí la capacidad de decisión, a veces total y a veces parcial. Es también una oportunidad para demostrar que aquí hacemos las cosas de un modo diferente", ha manifestado.

Otegi se ha preguntado de qué sirve lograr en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra competencias "en muchas materias" si se aplican "los mismos modelos y criterios que del Ebro para abajo". "En ese sentido, el traspaso de la competencia de prisiones nos da una oportunidad de hacer las cosas diferentes, y espero y deseo que así sea", ha añadido.

Por otra parte, ha dicho que no tienen "ningún inconveniente" en que el PNV se "cuelgue la medalla" de haber logrado el traspaso de esa materia, pero ha recordado que en 40 años "la competencia no ha venido".

"En esta coyuntura histórica, ha cambiado una cosa en Madrid: que el Gobierno depende de la mayoría independentista vasca y catalana, y ha venido la transferencia. Ahí lo dejo, no tengo ningún problema. Para mí lo importante es que venga la transferencia y seamos capaces de hacer un modelo diferente de política penitenciaria, en la medida que podemos", ha señalado.

Otegi ha insistido en que no tiene "inconveniente" en que "el que quiera colgarse la medalla se la cuelgue". "Yo pongo información encima de la mesa y, luego, que la gente saque sus conclusiones: 40 años sin venir y ha venido ahora. Ya está", ha manifestado.

REFORMA LABORAL

El líder de EH Bildu ha aludido también al compromiso expresado este pasado miércoles por la vicepresidenta de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de que el Gobierno derogará este año la reforma laboral aprobada en 2012 por el PP.

El líder de la coalición soberanista, que considera que el compromiso "es importante", ha asegurado que EH Bildu esperará a ver "si lo hace o no", pero hasta entonces, dará "un margen de confianza a la ministra, para ver si es capaz de hacerlo o no".

Otegi ha destacado que "la cara de la señora Calviño (mientras Díez realizaba el anuncio) acreditaba, desde luego, poco entusiasmo con lo que estaba diciendo" la ministra de Trabajo. "Pero vamos a ver si lo hace o no, porque a mí me parece una propuesta fundamental, sustancial, que está por cumplir", ha señalado.

Además, ha advertido de que "el problema no es en si cinco diputados o seis en el Parlamento de Madrid son capaces de hacerlo o no". "Yo dije que ahora lo que hay que hacer es hacerles cumplir, y eso no se hace también presionando en las calles, y para eso está el movimiento sindical, el movimiento obrero", ha dicho. No obstante, considera que "si se ha adquirido ese compromiso en sede parlamentaria, está para cumplir".