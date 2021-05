Otegi reitera que los ongi etorri a presos se celebran como "reconocimiento" de sus conciudadanos, no para "herir"

BILBAO, 20 (EUROPA PRESS)

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado que los 'ongi etorri' (recibimientos) a los presos de ETA no se celebran con la intención de "herir la sensibilidad de nadie", sino porque "cientos de conciudadanos" creen que los reclusos merecen "un reconocimiento, un saludo o un abrazo".

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi se ha referido a las críticas a los recibimientos a los presos de ETA cuando estos abandonan la cárcel tras cumplir su condena.

El líder de la coalición soberanista ha recordado a quienes reclaman que se impida celebrar los 'ongi etorri', que "hay gente que cumple su condena, viene a sus pueblos, es recibida por su gente y eso no se hace para herir la sensibilidad de nadie". "Se hace porque esa persona es considerada por cientos de conciudadanos de ese pueblo que merece un reconocimiento o un saludo, un abrazo, etc", ha explicado.

Por ello, ha emplazado a explicar si "nuestra felicidad por ver a un preso salir de cárcel es su dolor". "La gente se pasa 30 años en la cárcel, vuelve a sus pueblos y sus amigos. Los que les han ido a visitar, sus familiares, gente de adscripciones ideológicas totalmente diferentes, les reciben, les abrazan", ha insistido.

Según ha añadido, no lo hacen "con el ánimo de hacerle daño a nadie", sino "con el ánimo de recibir a alguien que ha estado 30 años fuera". Preguntado por si no sería conveniente que se desarrollaran este tipo de actos en el ámbito privado y no en el público, ha afirmado que "podría ser".

"Nosotros siempre hemos dicho que no tenemos inconveniente en hablar de todas estas cosas. Ahora, si hablamos en serio, hablamos de todo, y tenemos que decir con claridad que este es un debate que tiene mucho interés porque han pasado 10 años y en este país había una violencia que ha desaparecido, que la hemos hecho desaparecer", ha señalado. Además, se ha preguntado "cuándo van a hacer desaparecer la violencia del Estado".