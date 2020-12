Pablo Montesinos: "No se va a tocar la Constitución porque para hacerlo se necesita al PP y va a protegerla"

Pregunta a Sánchez por el intento de Bildu de anexionar Navarra a Euskadi y exige disculpas a Iglesias por compararlos con el partido de Otegi

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha afirmado que la Constitución española "no se va a tocar" porque para abrir ese proceso de reforma "se necesita al PP", que se va a dedicar a "protegerla" como "partido garante de las instituciones". Además, ha recalcado que "el problema de España no es la Carta Magna" sino que "el problema de España se llama Pedro Sánchez" y sus socios, que buscan "destruir" la nación.

En una entrevista concedida a Europa Press, Montesinos ha asegurado que en el 42 aniversario de la Constitución los españoles han podido comprobar dos cosas: "un Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias apoyado en aquellos que quieren destruir España" y "caracterizado por la radicalidad y la mentira". Y luego "la fórmula" de Pablo Casado con gobiernos autonómicos del PP, ha proseguido, que "son leales a la Constitución, a las instituciones y que defienden el interés general".

"Y un día después de celebrar este aniversario de la Carta Magna nosotros decimos sí a ese texto de 1978 y también sí al Estado de las Autonomías", ha proclamado, para añadir que el PP a través de sus comunidades va a ejercer de "dique de contención" al Gobierno "radical y mentiroso" de Pedro Sánchez, "que se apoya en aquellos que quieren destruir España".

En este sentido, ha subrayado que el PP ofrece a los españoles a través de sus gobiernos autonómicos "otra forma de hacer las cosas", defendiendo bajadas fiscales y libertad educativa frente a la llamada 'Ley Celaá'. "La fórmula Casado es la fórmula Moreno, es la fórmula Ayuso, es la fórmula de más libertad y de bajada de impuestos", ha insistido.

Ante las concentraciones convocadas por Vox este domingo para defender el orden constitucional, Montesinos ha manifestado que no van a entrar en las "estrategias de otras formaciones políticas" y que el PP se va a dedicar a "reivindicar" la Carta Magna porque ha dado "libertad y democracia" y en ella caben "absolutamente todos".

"EL PROBLEMA DE ESPAÑA SE LLAMA PEDRO SÁNCHEZ"

Al ser preguntado si el PP estaría dispuesto a sentarse a reformar algunos preceptos de la Carta Magna dada la multitud de voces que ven necesario actualizar aspectos de la Ley Fundamental, ha recalcado que "el problema de España no es la Constitución española" sino que "el problema de España se llama pedro Sánchez" y los "socios en los que se apoya el Gobierno".

"Hoy tenemos un Gobierno que se apoya en aquellos que tienen como único objetivo acabar con la Constitución y con la igualdad de los españoles. Hoy Pedro Sánchez ha hecho añicos su hemeroteca y su palabra. La palabra del presidente Sánchez, y esto es muy duro decirlo pero es la verdad, no vale absolutamente nada", ha enfatizado, tras recordar que prometió públicamente que "jamás" pactaría con los independentistas y Bildu como al final ha sucedido en los Presupuestos.

En este punto, ha destacado que el PP considera que la Ley Fundamental tiene "plena vigencia" y ha apelado a los barones territoriales del PSOE a que "reaccionen" ante un presidente del Gobierno que "ha buscado como socios y aliados a aquellos que quieren acabar con esa Constitución de 1978" y "acabar con la unidad nacional y la igualdad de todos los españoles".

EL PSOE CONSTITUCIONALISTA "HA DESAPARECIDO"

"El problema es el que Partido Socialista constitucionalista, el Partido Socialista de siempre ha desaparecido. De ese PSOE ya no queda prácticamente nada, salvo algunas voces que se escuchan pero que no se materializan en nada", ha afirmado, para recalcar que ese PSOE ha sido "abrasado por el partido sanchista" y "hoy no hay PSOE, hay un partido sanchista".

Después de que Bildu se haya mostrado partidario de abordar el estatus de Navarra y defienda que sea una república vasca confederal, Montesinos ha señalado que lo primero que hay que preguntarse es "qué va a hacer Pedro Sánchez" porque no se ha pronunciado al respecto.

"Un socio del Gobierno de España está diciendo que quiere anexionar Navarra a otra CCAA, al País Vasco. ¿Qué opinión tiene Pedro Sánchez al respecto? Voy a ir todavía un paso más lejos. ¿Qué opinión tiene la presidenta de Navarra, que es del Partido Socialista y que está ahí gracias a Bildu?", se ha preguntado.

En este sentido, el vicesecretario de Comunicación del PP ha insistido en que la presidenta de Navarra y los socialistas navarros deberían aclarar si van a "romper los acuerdos con Bildu ante este objetivo" de la formación abertzale, que "todavía no ha condenado el terrorismo".

Ante las declaraciones del vicepresidente Pablo Iglesias apelando al PSOE para avanzar hacia una España plurinacional, Montesinos ha subrayado que, ante esas pretensiones del líder de Podemos, el PP va a reivindicar la Constitución y el Estado de las Autonomías.

"Y con un compromiso muy claro, no se va a tocar la Constitución porque para ello se necesita al PP. Y este es el partido garante de las instituciones, este es el partido que va a reivindicar el Estado de Derecho, este es el partido que va a reivindicar y va a proteger nuestra Carta Magna", ha aseverado. La reforma de la Carta Magna exige dos tercios del Congreso (233 votos), lo que exige el concurso del concurso del PP.

"YA BASTA DE BLANQUEAR A BILDU"

En cuanto a las declaraciones de Pablo Iglesias elogiando el "recorrido ético" de Bildu y controponiéndolo a la "inmoralidad permanente" del PP y Vox, ha señalado que el vicepresidente "debería pedir disculpas a todos los dirigentes del PP y a todos los votantes del PP porque no todo vale". "Y porque ya basta, ya basta de blanquear a una formación política que no ha condenado el terrorismo", ha espetado al secretario general de Podemos.

Además, Montesinos ha dicho que si Iglesias "no se atreve porque está más contento de estar con Bildu que de respetar a una formación como el PP, le podría desautorizar Sánchez". "Que Pedro Sánchez desautorice a Pablo Iglesias porque no todo vale", ha reiterado.