Más de 400 pacientes renales han fallecido a causa de la pandemia

Un total de 1.700 pacientes renales se han contagiado de coronavirus y más de 400 de ellos han fallecido, según los datos que la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) ha trasladado este viernes a la reina.

Doña Letizia ha mantenido una videoconferencia con el presidente de esta confederación, Anxo Queiruga, y otros cuatro representantes de una entidad que reúne 89 grupos estatales, autonómicos y provinciales que aglutinan a más de 1.600 asociaciones y representan a 2,5 millones de personas con discapacidad física y orgánica.

Sus responsables han explicado la situación del colectivo al que representan durante el estado de alarma, en el que la mayoría de sus entidades han cerrado sus puertas y han adaptado sus servicios al teletrabajo.

Los centros residenciales sí han permanecido abiertos, así como la mayoría de servicios de ayuda en el hogar y asistencia personal, pero se han suspendido las actividades de centro de día y otros servicios sociales especializados.

A esto se añade la situación de las personas con discapacidad orgánica o enfermedades crónicas que han visto paralizados sus tratamientos, muchos de ellos prestados en centros hospitalarios, con el fin de evitar contagios, lo que supone un riesgo para su situación médica.

Es en ese contexto en el que han informado a la reina de que en el colectivo de pacientes renales ha habido en torno a 1.700 personas infectadas, de las que han fallecido más de 400.

Los representantes de Cocemfe, según Zarzuela, han explicado que los primeros momentos de la crisis fueron especialmente duros debido a la inexistencia de material de protección, a la desinformación, a situaciones de baja por parte de la plantilla y la imposibilidad de cubrirlas y a cierto abandono por parte de las administraciones.

Existe una preocupación especial en relación al mantenimiento de muchas entidades y actividades de los programas subvencionados que han tenido que cancelarse.

Entre las propuestas de futuro que han trasladado a la reina se encuentra la reapertura presencial de los servicios no residenciales, protocolos de garantía en la atención que no discriminen por razón de discapacidad y financiación para prestar servicios que antes no existían o se desarrollaban de manera diferente.