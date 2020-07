Pagazaurtundua pide no votar nacionalista porque "el sueño de Urkullu y de Ternera podría hacerse realidad"

Cree que para "lo que se nos viene encima no es suficiente con tener pillos en Ajuria Enea" sino "gente de otra calidad humana y política"

SAN SEBASTIÁN, 4 (EUROPA PRESS)

La europarlamentaria de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua ha pedido a los ciudadanos que no quieran la independencia de Euskadi que no voten ni a los "sumisos" ni a los nacionalistas porque "el sueño de Urkullu, de Otegi, de Egibar y de Josu Ternera podría convertirse en realidad y destrozar la sociedad vasca".

Pagazaurtundua ha realizado estas afirmaciones en un mitin en San Sebastián en el que ha intervenido junto a el candidato a Lehendakari de la coalición PP+Cs, Carlos Iturgaiz, el filósofo Fernando Savater y la cabeza de lista por Guipúzcoa, Muriel Larrea.

En su intervención, ha reivindicado a Carlos Iturgaiz como un "hombre decente y digno, y esto ya es algo muy importante en la política vasca en este momento". En ese sentido, ha destacado que "no tira la piedra y esconde la mano para calumniar a sus oponentes políticos, no manda a unos bestias y mientras se esconde detrás en las alfombras de ciertas instituciones". "Él siempre ha dado la cara para protegernos a todos, fuéramos de una ideología o de otra", ha enfatizado.

Tras destacar que el candidato de PP+Cs "sufrió la campaña más sucia que nunca existió en nuestro país", ha asegurado que Iturgaiz "no mancha la política" mientras otros "van de limpios pero es un 'fake'". "En este país maravilloso y terrible, Iturgaiz no ha señalado a sus oponentes políticos para que los maten, ha sido uno de los escudos humanos frente a los fanáticos de la identidad vasca", ha manifestado.

Pagazaurtundua, por otro lado, ha considerado que Iturgaiz habría tenido "sensibilidad" en el caso de los trabajadores desaparecidos en el vertedero de Zaldibar y ha remarcado que este suceso es "la metáfora de la crueldad y de la parte oscura que oculta el Gobierno nacionalista", ya que "no es solo insensibilidad o prejuicios a llamar a la UME a pedir ayuda, es también hacer la vista gorda a las irregularidades en ciertas empresas".

La europarlamentaria de Ciudadanos ha afirmado que, en el actual "tiempo convulso", en Europa "necesitamos menos fronteras, no más" porque, en su opinión, "somos mas débiles si tenemos más fronteras" y "es un tiempo de compromisos porque podemos perder el tren de la historia".

"PILLOS EN AJURIA ENEA"

A su entender, "para lo que se nos viene encima no es suficiente con tener pillos en Ajuria Enea y sacar dinero de Madrid" y ha incidido en que "lo que tenemos delante demanda gente de otra calidad humana y política, porque el PNV es pan para hoy y hambre para mañana". Además, ha advertido de que "el riesgo de la catástrofe lo llevan los nacionalistas en el ADN".

Pagazaurtundua ha apuntado que Carlos Iturgaiz ha vuelto a la política activa porque "el post terrorismo en Euskadi es un espacio con mucho destrozo, fango y muchas mentiras". De este modo, ha aseverado que "la intolerancia política no se ve pero está, como el virus, y sigue dañando porque no se le puesto vacuna todavía".

"Jonan Fernández no es bueno poniendo vacunas a la intolerancia política, y Urkullu es responsable de ello, porque no vale con poner ertzainas para que las piedras no lleguen a algunas personas que quieren hacer un mitin, la responsabilidad está en las políticas públicas que se hacen, en no hacer la vista gorda", ha asegurado.

Pagazaurtundua ha criticado que el Gobierno del PNV "ha malgastado el dinero de los ciudadanos vascos" porque "no han realizado esas políticas para que no rebroten esos jóvenes violentos que insultan, que son camorristas profesionales, que lanzan las piedras que otros han pensado, los de la izquierda abertzale".

Asimismo, ha recordado que en Euskadi "se persiguió con crueldad a los que defendían nuestra tierra, se atacó el Estado de derecho democrático, se mató a algunos atemorizando a la mayoría y se sembró el odio para generar generaciones de asesinos", al tiempo que ha lamentado que "miles de nosotros tuvimos que marchar y no podemos votar en Euskadi". "Espero que alguien vote por mi", ha añadido.

La representante de Ciudadanos ha asegurado que "la violencia ha edificado un enorme estigma y un enorme tabú" y ha lamentado que "muchos otros que aguantaron con bravura han agachado la cabeza para que les quiten el estigma, para que les dejen hacer un poco mejor sus mítines", aunque ha advertido de que "nunca es suficiente para los intolerantes que mandan a las bestias y esconden la mano".

Finalmente, ha considerado que PP+Cs es "la coalición que hace falta" porque son "los que no han agachado la cabeza, los que pueden ayudar a edificar un futuro en el que nos sintamos orgullosos de abordar el pasado, el presente y el futuro de una manera limpia, decente y digna".