Page apuesta por un planteamiento de "cogobernanza" entre Gobierno y CCAA para pilotar la convivencia con el COVID-19

TOLEDO, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha apostado por plantear un sistema de "cogobernanza" entre Gobierno y comunidades autónomas para gestionar de esa forma la convivencia necesaria con el COVID-19 hasta que llegue el tratamiento definitivo y la vacuna, rechazando que sean los gobiernos autonómicos los que tengan que tomar todas las decisiones.

En una entrevista con Antena 3 recogida por Europa Press, ha recordado la buena experiencia de las sucesivas reuniones de presidentes autonómicos durante el estado de alarma, una "experiencia útil" que mejoró la coordinación entre las administraciones del Estado.

Tras recordar que al despedirse de la última videoconferencia "quedó pendiente una reunión presencial" entre Sánchez y los líderes regionales, ha rechazado que cada región tenga que "inventarse la gestión por su cuenta".

Según el presidente castellanomanchego, cuando la autoridad era el Estado "todo el mundo, todas las autonomías, se han portado bien".

"El Gobierno planteó un concepto de cogobernanza que tiene que seguir. Una cosa es que no haya estado de alarma y otra que no haya homologación entre autonomías. No habrá 17 partes de diálogo que se pongan de acuerdo si alguien no nos convoca", ha opinado, añadiendo que "una parte de lo que pase en el futuro" pasa por ponerse de acuerdo entre todos.

Así, entiende que "parece razonable" que los presidentes autonómicos continúen viéndose "para poner en común qué hacer". Para ello, apuesta por "una situación de coordinación nacional", ya que "una parte sustancial del contagio se produce por la apertura de puertas del exterior".

"Es más fácil tomar decisiones en conjunto con el Gobierno como plataforma para unificar criterios y compartir un sistema razonable. Ahora es al revés, se toman las decisiones en las autonomías", ha afirmado.