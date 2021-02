Page avisa a partidos en Cataluña: "Si se reconoce la Constitución para salir diputado, no se puede ir en contra"

TOLEDO, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido a los partidos en Cataluña, tras los resultados de las elecciones, que si se reconoce la Constitución Española para "salir diputado", se tiene que reconocer la Carta Magna "como único camino posible para dialogar".

"Si la Constitución va a permitir crear esta nueva Generalitat no se puede ir en contra", ha afirmado en un acto en Nerpio (Albacete), por lo que ha demandado que se deje de lado el frentismo, porque "solo genera frentismo".

"Los que ayer salieron elegidos diputados, todos sin excepción, se lo deben a la Constitución del 78, por consiguiente, los próximos años no pueden consistir en atacarla", ha aseverado, defendiendo que con esta advertencia no es "nada fanático", sino "llano", pues "la ambigüedad no ayuda a nadie".

Es "evidente", a su juicio, que los comicios han arrojado "dos mitades muy diferenciadas" a las que ha encomendado "puntos de encuentro y diálogo", pues "de lo contrario" la situación estará "en punto muerto", al tiempo que ha vuelto a felicitar al candidato del PSC, Salvador Illa, por ser la "expresión evidente del sentido común".