Page elevará una iniciativa para armonizar la fiscalidad entre CCAA y acabar con la competencia "desleal" de Madrid

La iniciativa excluye al País Vasco y Navarra

TOLEDO, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla-La Mnacha, Emiliano García-Page, ha avanzado que elevará una iniciativa legislativa al Parlamento nacional para que el Estado acometa una armonización fiscal entre las autonomías y acabar con la competencia "desleal" que existe entre las regiones, en clara alusión a la Comunidad de Madrid.

García-Page, que ya había avanzado este anuncio que ha realizado durante su discurso en el Debate del Estado de la Región en una entrevista al diario El País, ha indicado que con esta medida --que ha de excluir a las comunidades forales vasca y Navarra por tener regímenes fiscales propios reconocidos constitucionalmente-- pretende acabar con la existencia de tantos sistemas fiscales.

"Las autonomías nacieron para que las históricas no tuvieran más que el resto, sino para igualar a todas", ha precisado el titular del Gobierno castellanomanchego, que ha defendido que el dumping fiscal convierte a las regiones que lo practican "en una especie de espacio a la suiza, en un espacio con privilegios fiscales regionales".

"Que se pague lo mismo en todos sitios, que no se haga demagogia fiscal", ha pedido García-Page, partidario de que en el país no haya tantas legislaciones fiscales como autonomías, pero excluyendo, eso sí, a País Vasco y Navarra, "por no querer abrir melones constitucionales, de los que ya abren unos y otros".

Y es que el titular del Gobierno castellanomanchego ha insistido en la necesidad de homologar normativas fiscales, aunque manteniendo "matices y diferencias". "Ojalá el estado lo haga con tantas cosas, para corregir las desviaciones de la competencia autonómica", ha concluido.