Page: es grave que Podemos ampare los privilegios de los fugados de la Justicia

Toledo, 9 mar (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha criticado que los responsables de Podemos que se sientan en el Consejo de Ministros y por tanto están cobrando por haber acatado las normas y tienen la obligación de hacerlas cumplir, cometan la incoherencia de amparar privilegios "legales jurídicos e inmorales" de quien se ha fugado de la Justicia.

García-Page, en una rueda de prensa en Toledo, se ha referido así a la retirada de la inmunidad del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont por parte del Parlamento Europeo, y al tiempo que ha criticado la posición de Podemos, ha agradecido la posición firme de la Presidencia del Gobierno de España y del PSOE para "mantener la coherencia de exigir que quien se fugó de España después de los graves quebrantos constitucionales que causó en Cataluña se siente ante la Justicia como todo hijo de vecino".

Ha criticado que el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, dedique "el tiempo justo" durante la pandemia a sus responsabilidades en el Consejo de Ministros sobre las residencias de mayores y la dependencia, mientras se "entretiene" en hacer demagogia y "ruido político".

"Hoy me indigna especialmente que aquellos que le han dedicado el tiempo justo a las tareas sobre residencias y dependencia durante la pandemia encuentren ahora tiempo para defender privilegios legales, jurídicos e inmorales de quienes se fugan de la justicia en España. Es de una gravedad extrema", ha asegurado.

Según Page, algunos tendrán que explicar ante la sociedad española "muchas cosas, la primera y más importante es cómo se saltan a la torera la lucha contra los privilegios que nació en el 15M", y se ha preguntado dónde están los que "hablaban de la casta" y consideraban el mal de todos los males a los políticos que se escondían en los aforamientos.

"No me cabe en la cabeza tal grado de incoherencia", ha afirmado el presidente castellano-manchego, quien ha añadido que ahora están en posiciones institucionales, y les ha recordado que cuando se toma posesión de un cargo se promete acatar, cumplir y hacer cumplir las leyes.

"Esto es muy grave, que desde posiciones institucionales, gente que está cobrando por haber acatado las normas y que tiene la obligación de hacerlas cumplir, ampare privilegios que no van a ayudar para nada a la solución del problema político de fondo que dicen existe en Cataluña", ha dicho Page.

Ha agregado que "amparar a fugados de la Justicia y sus privilegios" y "establecer complicidad política con presuntos delincuentes no ayuda al dialogo ni a la normalidad ni al sistema democrático", y ha asegurado que Puigdemon "no solo tiene obligación de comparecer, de no ampararse detrás de privilegios políticos de aforamiento" sino también el derecho a defenderse, ha indicado Page.