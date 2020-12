Page pide a los grandes partidos lograr acuerdos en 2021 y 2022 porque los PGE no pueden ser "el punto y final"

TOLEDO, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado no sea "un punto y final" y ha asegurado que lo que le gustaría es que los grandes partidos, los que apoyan la Constitución y no los que "se apoyan" en ella, "que no es lo mismo", recuperen una agenda de grandes acuerdos transversales en España para el 2021 y el 2022.

Así se ha pronunciado García-Page en el acto del Día de la Constitución que se ha celebrado en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde ha advertido de que "ningún presupuesto da estabilidad política, solo da una cosa, que es estabilidad presupuestaria".

"Lo que pasa --ha dicho-- es que es esencial porque sin estabilidad presupuestaria es muy difícil que haya estabilidad política, puede haber estabilidad presupuestaria y un guirigay político", ha reconocido el presidente castellanomanchego.

Ha sido en este punto donde García-Page ha querido hacer una "llamada de atención y a la responsabilidad" de todos en un momento en el que los presupuestos ya han quedado aprobados en el Congreso y que ha provocado, según ha comentado, "una tensión social extraordinaria por mucho que todos insistamos en que los presupuestos son determinantes para poder abrir las puertas a los grandes fondos europeos de los que nos vamos a beneficiar todos".

Lo que le gustaría al presidente regional es que el presupuesto "no sea el punto y final de una legislatura", o mejor dicho, que "no sea el punto y final de una legislatura para unos y el comienzo de una legislatura para los que lo sacan adelante".

"El presupuesto es muy importante, pero es el presupuesto, y a partir de ser aprobado, lo que me gustaría es que los grandes partidos, PSOE, PP, Ciudadanos y mucha otra gente, los que apoyamos la Constitución, no los que se apoyan en ella", recuperen "una agenda de grandes acuerdos transversales en España para el 2021 y el 2022".

Unos grandes acuerdos que, a su juicio, "significarían en sí mismo el mejor mensaje al esfuerzo que hicieron los constituyentes y la sociedad española en el año 1978".