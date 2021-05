Page pide que no haya indulto: Sería uno de los grandes errores en democracia

Toledo, 27 may (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho que desea con toda su alma que el Gobierno finalmente no tome la decisión de indultar a los independentistas catalanes porque sería "uno de los grandes errores de la democracia", y ha añadido que todavía se está a tiempo de no cometerlo.

En declaraciones a los periodistas en Toledo, después de recibir la vacuna del coronavirus, García-Page ha señalado que lo más grave de todo es que "los afectados, aquellos que pervirtieron a sabiendas y a conciencia, deliberadamente, el orden constitucional, insisten hoy en que volverían a hacerlo, insisten en reincidir”, y con eso se ha preguntado "en qué posición queda el que toma la decisión del indulto".

Para el presidente de Castilla-La Mancha, del PSOE, la solución al problema que plantean los independentistas de Cataluña solo puede empezar cuando "los propios independentistas renuncien a volver a las andadas. No tiene vuelta de hoja”.

A su juicio, una decisión de indultos no ayudaría a enfocar el problema de Cataluña, "es más, tiene muchas posibilidades de resultar estéril”, ha dicho.

El presidente regional ha añadido que lo último que querría es que "el indulto injustificado de alguien que todavía quiere seguir haciendo lo mismo se convierta en una condena para quienes toman la decisión o la organización que los sustenta".