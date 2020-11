Page recuerda que el voto de Bildu "no es ni necesario" y cuestiona que la estabilidad de España pase por ellos

TOLEDO, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha recordado este lunes que el voto de EH Bildu para sacar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) adelante "no es ni necesario", ya que considera que podrían aprobarse al margen de sus cinco diputados, y ha insistido en que le gustaría que las cuentas fueran "incluyentes y sostenibles".

En declaraciones a los medios tras acudir al acto inaugural del nuevo hospital de Toledo, García-Page ha sostenido que aboga por intentar que "queden los menos arañazos posibles" y "hablar con todo el mundo", pero nunca a cambio de "conceptos constitucionales" porque, según ha enfatizado, la Carta Magna "no está en el mercado ni tiene que ser objeto de transacción".

El líder del Ejecutivo manchego ha hecho hincapié en que Bildu "no es asimilable". Si bien ha señalado que es de agradecer "no amparen ya el terrorismo", ha censurado que todavía se está a la espera de que "reconozcan el daño que han hecho y que se disculpen, no sólo con las víctimas, sino con toda la sociedad española".

"No creo que a estas alturas la estabilidad del país pueda pasar por gente como ésta. Y es evidente que estos presupuestos no pueden ser de una mitad de España contra otra mitad. Hay que trabajar para que los presupuestos y las grandes leyes representen a la mayoría", ha criticado

Ha señalado que en esta negociación sería "deseable un acuerdo más transversal", al tiempo que ha reconocido que "no tener presupuesto no es una opción". Por último, se ha referido a las declaraciones del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien afirmó que Bildu ha tenido "más sentido de la responsabilidad" que el PP, y ha apuntando que esta opinión no es "extrapolable" a ningún ámbito más allá de las conversaciones al respecto de las cuentas.