Page, tras criticar Iglesias a los medios: "No son un poder institucional y han de estar fuera del bamboleo político"

TOLEDO, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha pronunciado este jueves sobre la polémica surgida tras criticar el líder de Podemos, Pablo Iglesias, a los medios de comunicación. Sobre esta cuestión, tras precisar que "no son un poder institucional al efecto", ha dicho, por tanto, que "han de estar excluidos de cualquier bamboleo político".

"Los medios siempre serán medios, y por tanto tienen que estar excluidos de cualquier tipo de bamboleo político, sabiendo que todo lo que se dice en la vida es opinable: lo que pasa en casa, lo que pasa en la calle, lo que hacen los políticos y lo que no", ha señalado el titular del Ejecutivo regional, en el acto de presentación de un proyecto piloto de tecnología 5G en Toledo.

"No son un poder institucional al efecto, son medios. Quien se lo plantea como fines en sí mismos pervierte la función del medio de comunicación. Como el 5G, es un medio de trasmisión y por ahí pueden ir cosas buenas o no tan buenas, pero eso no implica que renunciemos al 5G. Al contrario, como región queremos estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías", ha precisado.