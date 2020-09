Page zanja la polémica con Madrid y pide trabajar conjuntamente: "Tenemos buena relación y nos hemos ayudado mucho"

TOLEDO, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla-La Mancha ha puesto en valor la buena relación institucional que a su juicio existe entre su región y la Comunidad de Madrid, ante lo que ha pedido un "trabajo conjunto" entre ambos ejecutivos para afrontar la nueva normalidad en convivencia con el virus tras reconocer la ayuda prestada entre ambos territorios durante la pandemia.

En una entrevista con La Sexta recogida por Europa Press, Garcia-Page se ha pronunciado así el mismo día que tiene previsto reunirse tanto con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como con su homólogo en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y días después de la polémica por sus afirmaciones al respecto de la "bomba vírica" que había supuesto Madrid para el resto de España.

"Dije que habían padecido una explosión, y lo cierto es que padeció una explosión enorme que se irradió con facilidad. Pero no es culpa de nadie, y no es ni negativo. Tenemos que trabajar conjuntamente, tenemos buena relación y nos hemos ayudado cediendo camas o miles de test. No va a haber ninguna polémica", ha zanjado.