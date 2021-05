Más País y Compromís no ven peligrar la legislatura pero lanzan avisos

Madrid, 5 may (EFE).- Más País y Compromís no creen que el triunfo de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, a la presidencia de la Comunidad de Madrid sea extrapolable al resto de España y no ven peligrar la legislatura del gobierno de coalición, aunque lanzan varios avisos al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que "cuide más a sus socios".

"España no es Madrid. Madrid es una parte más de esta España diversa y plural y variopinta", ha señalado en rueda de prensa en el Congreso el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, que considera que la legislatura va a continuar pero que también advierte de que Sánchez debe escuchar las peticiones de sus socios en el Congreso.

En este sentido ha criticado que el Gobierno adopte una actitud "a lo Poncio Pilatos" y se "lave las manos" al dejar en el Tribunal Supremo la decisión de prorrogar o no las medidas de restricción de movilidad que quieran adoptar los gobiernos autonómicos.

"Es dejar en los tribunales la suerte de decisiones que puedan tomar los responsables de Sanidad de las Comunidades Autónomas...¿qué armas tiene esa comunidad para combatir la pandemia?", ha puntualizado.

Al respecto, el líder de Más País, Íñigo Errejón, también ha avisado de que la intención de su formación es seguir "acompañando" al Gobierno de coalición en lo que resta de legislatura pero le ha pedido "recuperar la relación con sus socios de investidura" y no desoír las peticiones que le han hecho muchos presidentes autonómicos para que consensuara medidas cuando decayera el estado de alarma.

"Ya lo dijimos, el Gobierno tenía que anticiparse y comentar con sus socios y de nuevo el Gobierno improvisa, a última hora y tarde y le pasa la patata caliente a la Justicia", ha recalcado tras recordar que el Real Decreto ley aprobado ayer debe ser negociado con los socios de investidura y "nadie nos ha llamado".

"Cuando las cosas empiezan bien acaban bien y cuando empiezan mal acaban mal" ha reiterado toda vez que ha insistido en que "somos extraordinariamente críticos con que hoy los españoles tengan la menor certeza sobre qué medidas estarán vigentes en cada comunidad autónoma".

Errejón ha pedido a Sánchez "corregir el rumbo" y recuperar los "grandes deberes que se derivan de los compromisos de la investidura" porque "si hace esto habrá legislatura".

Por su parte, Baldoví también ha avisado, tras la debacle electoral de los socialistas en Madrid, que "si algo queda claro es que el PSOE ya no tiene nada más que los socios que conformamos el Gobierno de coalición".

Y ha urgido a Sánchez a que "cuiden a la gente que tienen que apoyar los decretos", pese a que ha negado que el triunfo de Ayuso pueda resentir la coalición de gobierno y los partido que la apoyan.

También Errejón ha señalado que "seguiremos con la misma hoja de ruta... y tenemos voluntad de acompañar al Gobierno pero también le exigimos que rectifique si no hace las cosas bien".