Países Bajos logra sacar a 35 neerlandeses de Kabul tras 2 intentos fallidos

La Haya, 18 ago (EFE).- El Gobierno neerlandés logró este miércoles, tras dos intentos fallidos por la situación caótica en el aeropuerto de Kabul, evacuar a 35 de sus ciudadanos desde Afganistán, aunque advirtió de que “esto es solo un primer paso; todavía hay que evacuar a muchas, muchas más personas”.

“Los primeros neerlandeses han abandonado ya Kabul en dos vuelos de evacuación y están camino a Países Bajos. Estamos trabajando duro con nuestros aliados para enviar vuelos que faciliten evacuaciones en un futuro próximo”, confirmó en un tuit la ministra en funciones de Exteriores, Sigrid Kaag.

Han salido del país a bordo de un avión de transporte militar Boeing C-17, utilizado por varios países de la OTAN, que partió de Kabul hacia Tiflis (Georgia) con 35 neerlandeses, 16 personas con pasaporte belga, dos alemanes y dos británicos, según confirmó la ministra neerlandesa de Defensa, Ank Bijleveld.

Es un avión diferente al que envió ayer Países Bajos con el embajador y un nuevo equipo para gestionar las evacuaciones, y que pretendía recoger a ciudadanos neerlandeses y personal local de Afganistán.

La ministra subrayó que el Gobierno neerlandés quiere "sacar a mucha más gente del país a un ritmo rápido", pero reconoció que “todavía” reina el caos alrededor del aeropuerto de Kabul, que aún no está bajo control de los talibanes, los cuales dominan desde el domingo el resto de la capital y del país.

Según la televisión NOS, a varios ciudadanos neerlandeses se les negó el acceso al aeropuerto de Kabul en la mañana de este miércoles, a pesar de haber sido convocados por el personal diplomático a través de correos electrónicos, y las autoridades holandesas están tratando de llegar a acuerdos con los estadounidenses a lo largo de esta jornada para acelerar la evacuación.

Los empleados neerlandeses de la Embajada de Países Bajos en Afganistán ya han sido evacuados el fin de semana, aunque su marcha estuvo rodeada de polémica porque abandonaron su residencia oficial de noche sin avisar al personal afgano de que se iban, y los empleados locales se enteraron al día siguiente cuando acudieron a trabajar, denunciando que se sintieron abandonados.

“Eso no fue mala voluntad. Tuvieron que marcharse de inmediato después de recibir instrucciones”, subrayó Kaag, quien aseguró que los soldados estadounidenses los “levantaron de la cama” la noche del sábado al domingo, avisándoles de la llegada de los talibanes al recinto de la Embajada, y negó que hubieran "abandonado" al personal local.

El Ejecutivo envió dos vuelos tras el fin de semana a evacuar a sus ciudadanos en Kabul, pero los aviones militares no lograron recoger a los neerlandeses y personal afgano, el primero porque no pudo aterrizar en el aeropuerto y el segundo porque el Ejército estadounidense solo había otorgado 30 minutos al avión holandés para recoger a la gente y los interesados no lograron acceder al aeródromo a tiempo, según explicó Kaag este miércoles.