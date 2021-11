El papa pide paz y diálogo en Etiopía, sacudida por un largo conflicto

Ciudad del Vaticano, 7 nov (EFE).- El papa Francisco pidió hoy la paz y el diálogo en Etiopía, sacudida por un largo conflicto que ha causado miles de víctimas, durante unas breves palabras pronunciadas tras el rezo del Ángelus.

"Sigo con preocupación las noticias que vienen del Cuerno de África, en particular de Etiopía, con un conflicto que comenzó hace más de un año y ha causado numerosas víctimas y una grave crisis humanitaria", dijo el papa.

"Hago un llamamiento para que prevalga la concordia fraterna y la vía pacífica del diálogo", añadió.

El pontífice también dedicó un breve mensaje a Sierra Leona, donde una explosión de un camión de combustible ha dejado un centenar de muertos: "Rezo también por las víctimas de un incendio provocado por una explosión de carburante en Sierra Leona", afirmó.

Antes del rezo del Ángelus, aconsejó en una homilía "tener cuidado con los hipócritas" y estar atentos a "no basar la vida en el culto de la apariencia, de la exterioridad, el cuidado exagerado de la propia imagen".

"Es una advertencia para todo tiempo y para todos, Iglesia y sociedad: no aprovecharse nunca del propio rol para aplastar a los demás, ¡nunca ganar sobre la piel de los más débiles! Y estar alerta, para no caer en la vanidad, para no obsesionarnos con las apariencias, perdiendo la sustancia y viviendo en la superficialidad", argumentó.

La hipocresía, prosiguió, es "una enfermedad peligrosa del alma" y en lugar de dejarse llevar por ella es mejor mostrar generosidad y gratitud con los demás.