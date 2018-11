El primer ministro paquistaní rechaza las acusaciones de Trump sobre Bin Laden

El primer ministro paquistaní, Imran Khan, rechazó hoy las acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ayer afirmó que el Gobierno de Pakistán no hace nada por EEUU y ayudó a esconder a Osama Bin Laden, el exlíder de Al Qaeda muerto en una operación militar estadounidense en 2011 en el país asiático.

"En lugar de hacer de Pakistán un chivo expiatorio por sus fracasos, EEUU debería hacer una seria evaluación de por qué, a pesar de 140.000 soldados de la OTAN, más 250.000 afganos y de haber gastado un billón en la guerra en Afganistán los talibanes son más fuertes hoy que antes", afirmó Khan en su cuenta de Twitter.

El mandatario indicó en una serie de tuits que ningún paquistaní estuvo implicado en los atentados del 11S, pero Pakistán se unió a la guerra contra el terrorismo de EEUU, que ha provocado la muerte de 75.000 paquistaníes y ha supuesto un coste para el país asiático de 123.000 millones de dólares.

"La ayuda de EEUU fue de unos minúsculos 20.000 millones", remarcó el primer ministro.

Khan afirmó que Pakistán continúa proporcionando líneas aéreas y terrestres a EEUU y la OTAN para acceder a Afganistán.

"¿Puede el señor Trump mencionar otro aliado que haya hecho estos sacrificios?", se preguntó el exjugador de cricket.

Un día antes, Trump acusó al Gobierno paquistaní de haber ayudado a esconder en su territorio a Bin Laden y que a pesar de entregarles 1.300 millones de dólares al año no ha hecho nada por Estados Unidos, en una entrevista difundida por el canal de televisión Fox News.

Bin Laden "vivía en Pakistán, estábamos apoyando a Pakistán, les dábamos 1.300 millones al año, algo que ya no hacemos. Por cierto, terminé (con esa ayuda) porque no hacen nada por nosotros, no hacen ni una maldita cosa por nosotros", explicó Trump.

"Piensa en esto, (Bin Laden) viviendo en Pakistán, perfectamente en Pakistán, en lo que adivino que consideraban una bonita mansión, no sé, las he visto más bonitas", siguió el presidente, quien recordó que el terrorista vivía junto a una academia militar.

En enero, Washington anunció la suspensión de la mayor parte de su ayuda de seguridad a Pakistán hasta que Islamabad "tome medidas decisivas" contra grupos terroristas como los talibanes,que "desestabilizan la región y amenazan al personal de EEUU".