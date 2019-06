Un baile de parejas de conveniencia para abrir la guerra electoral argentina

Una suerte de mercado de fichajes, un baile de matrimonios de conveniencia o la versión gaucha de juego de tronos. El ring electoral argentino echó a andar con el factor sorpresa como denominador común, tras destaparse las desconcertantes cartas del presidente Mauricio Macri y la exmandataria Cristina Fernández.

Un partida en la que toda estrategia vale para acaparar apoyos y no quedar colgado en medio de la pista, bailando solo y sin rumbo en un país donde el concepto de derecha e izquierda se diluye en medio de una amalgama de partidos donde casi siempre acaba llevando la voz cantante el peronismo, movimiento que nadie sabe definir del todo.

La exmandataria y viuda de Néstor Kirchner fue la primera en dejar perplejos a todos al anunciar en mayo que se postula a la Vicepresidencia, pero también por ser ella misma la que presentara a su candidato a presidente, en vez de al revés: el elegido fue Alberto Fernández, que fue su jefe de gabinete durante unos meses y uno de los mayores críticos de su gestión hasta que volvieron a darse la mano hace menos de un mes.

Por su parte, el conservador Mauricio Macri, su máximo contrincante y cuya imagen está muy desgastada por la recesión económica que desde hace un año sufre el país, puso patas arriba el tablero al confirmar este martes que irá por la reelección y que su segundo será Miguel Ángel Pichetto, líder en el Senado del grueso de la oposición peronista, histórico movimiento en el que se incluye el kirchnerismo y que navega por diversas corrientes ideológicas.

Para el analista Jorge Giacobbe, este vaivén de alianzas "horroriza más al sistema político y el mundo del poder que a la opinión publica", ya que la sociedad entiende que tanto Cristina como Macri quieren ganar y van a tomar las decisiones que tengan que tomar "aunque parezcan incoherentes con su propia cultura".

Lo cierto es que ambos líderes políticos han buscado equilibrar su imagen, abrir su abanico de apoyos y acercarse al centro del espectro ideológico.

En el caso de Cristina -que desde sus tiempos en el poder arrastra una imagen populista y autoritaria-, al competir solo por el segundo puesto y elegir para el primero a un perfil que no genera excesivo rechazo, y por parte de Macri al abrir sus puertas a parte del peronismo que no confía en la actual senadora.

En definitiva, conquistar cada uno a su manera al porcentaje de votantes que no ven con buenos ojos ni al uno ni al otro.

Mariel Fornoni, directora de la consultora Management and Fit, relata que hasta que se conoció la fórmula Macri-Pichetto, Fernández y el presidente estaban "muy parejos" en intención de voto.

"El Gobierno creció este último mes. El mes anterior Cristina estaba por encima", señala, algo que se justifica en que desde hace unas semanas la cotización del peso ante el dólar está en calma, con la prima de riesgo relativamente controlada y la inflación con signos de leve desaceleración.

Un atisbo de buenas sensaciones económicas que pueden hacer repuntar al macrismo en los sondeos, más aún desde que el "efecto Pichetto" ha tenido un sorprendente eco positivo en la bolsa, con una fuerte caída del precio del dólar y del riesgo país.

"Macri no sé si está mejor en términos electorales, eso lo comprobaremos con la primera encuesta que hagamos, pero da la sensación de que ahora está mas robusto que antes", enfatiza Giacobbe.

Los expertos y la prensa no se cansan de decirlo: la polarización extrema entre el macrismo y el kirchnerismo arrastra la práctica totalidad de la intención de voto, por lo que no se prevé que una alternativa a ambos lados consiga alzarse con el poder.

De haber una "tercera vía" con posibilidades es la conformada por los peronistas Roberto Lavagna (exministro de Economía) -candidato a la Presidencia- y Juan Manuel Urtubey (gobernador de la provincia de Salta) -segundo en su lista-.

Su unión llegó casi por descarte y para no perder el tren, tras desintegrarse el espacio Alternativa Federal -el peronismo no alineado con el kirchnerismo- luego de la marcha de Pichetto y del coqueteo de Sergio Massa con los Fernández.

Con todo, se ve poco probable que cualquiera de las fórmulas electorales termine ganando en primera vuelta del 27 de octubre -con unas primarias el 11 de agosto-, por lo que todo apunta a que la Presidencia del país se disputará en una balotaje el 24 de noviembre.

Pero también está claro que todo puede ocurrir de aquí a ese tiempo.

"En Argentina, en términos de lineamiento político, todo puede suceder. Todo lo que hoy odian (los candidatos) antes lo festejaban, del modo que no tiene sentido pedirles coherencia a los políticos argentinos, es algo que no hay que buscar porque no existe", concluye Giacobbe.