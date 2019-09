El grupo parlamentario de Más Madrid afronta cambios por la salida de Errejón

El grupo parlamentario de Más Madrid de la Asamblea de Madrid afronta cambios por la salida de su portavoz, Íñigo Errejón, que tiene decidido encabezar la candidatura que esa formación presentará a las elecciones generales del 10 de noviembre si la asamblea de este miércoles lo ratifica.

Errejón participó este lunes en una reunión rutinaria con su grupo parlamentario en la que se abordó, entre otros temas, la hoja de ruta del partido cara a las elecciones generales del 10 de noviembre.

Fuentes conocedoras de la reunión han señalado a Efe que el portavoz de Más Madrid quiere que lo suceda en el cargo el actual presidente del grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Pablo Gómez Perpinyà.

En el caso de que fuera una mujer, la que tiene más opciones por su proximidad a Errejón es la actual parlamentaria de Más Madrid y secretaria general del grupo, Tania Sánchez, que fue diputada nacional de Podemos y previamente diputada en la Asamblea de Madrid con IU.

Errejón ha asistido este martes a la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid, si bien lo ha hecho por una entrada distinta a la que usan normalmente los representantes de los grupos, con lo que ha evitado ser visto por los periodistas.

El portavoz de Más Madrid no ha participado en la rueda de prensa tras la Junta, donde ha ocupado su lugar Gómez Perpinyà, que ha dicho que los diputados regionales de la formación, incluido Errejón, siguen "trabajando con total normalidad" en la Cámara.

En el grupo parlamentario de Más Madrid hay diputados satisfechos con la decisión de dar el salto a las elecciones generales y otros, en cambio, resignados y algo temerosos por las consecuencias que pueda tener en el tablero político.

Desde el grupo municipal de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital no se teme una fuga de ediles a la candidatura para las elecciones generales, aunque ambos cargos públicos son compatibles, a diferencia de lo que ocurre con el Parlamento autonómico.

"No, no, no tenemos ese temor, de ninguna manera", ha señalado la coportavoz del grupo Rita Maestre, que el pasado lunes ya se descartó para ir en la lista de Más Madrid al Congreso.

La decisión de Más Madrid de concurrir a las elecciones generales ha provocado una división en Equo, formación a la que pertenece la concejal madrileña de Más Madrid Inés Sabanés, que ha apoyado expresamente el salto de Errejón a la política nacional y podría ser una figura clave en el partido que compita el 10 de noviembre.