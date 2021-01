Los parlamentarios de Renzi piden resolver la crisis del Gobierno italiano

Roma, 22 ene (EFE).- Los parlamentarios del partido Italia Viva (IV) pidieron hoy "una solución política" que permita acabar la legislatura en 2023, después de que su líder, Matteo Renzi, haya abandonado la coalición de Gobierno y provocara una crisis política.

"Los diputados y senadores de IV observan con preocupación la parálisis institucional de estos días, la difícil situación sanitaria y los dramáticos datos económicos de nuestro país", se lee en un comunicado conjunto.

Y agregan: "Reiteramos con fuerza la necesidad de una solución política que abarque toda la legislatura y ofrezca una visión de Italia para los próximos años".

La formación centrista, con 29 diputados y 18 senadores, escindidos en 2019 del Partido Demócrata (PD), ha retirado su apoyo clave a la coalición de Gobierno de Giuseppe Conte, que perdió la mayoría absoluta en el Senado, aunque la mantiene en la Cámara Baja.

Tras su salida, Conte trata de crear un grupo en el Parlamento con los diputados y senadores del Grupo Mixto y díscolos de otros partidos, los que le apoyaron en las mociones de esta semana, para recuperar el control de las cámaras y seguir gobernando, aunque lo tiene difícil.

El comunicado de Italia Viva se ha interpretado como una apertura del "renzismo" al diálogo y a volver a apoyar al Gobierno de Conte, lo que evitaría una nueva crisis e incluso un adelanto electoral.

No obstante desde la coalición de Gobierno, sus integrantes no ven con buenos ojos volver a fiarse de su antiguo socio: El antisistema Movimiento Cinco Estrellas "no hay margen" para reconstruir el pacto con Renzi, aunque en el PD son menos estrictos.

En los últimos días Renzi ha tendido la mano al Gobierno, aunque Conte ha dejado claro ante el Parlamento que "es hora de pasar página", dejando entrever que no pretendía volver a fiarse.

El ex primer ministro se dirigió anoche a Conte: "Dejemos de hacer polémica, si queréis debatir en las sedes institucionales, nosotros os hemos escrito, hemos hecho propuestas, aquí estamos", dijo desde el programa televisivo "Piazza Pulita".

En los últimos días algunos exponentes de su partido venían avanzando su intención de apoyar al Gobierno por su cuenta, por una cuestión de responsabilidad. Por ello hoy los diputados y senadores pidieron de forma conjunta un diálogo "sin vetos ni prejuicios".

Los analistas coinciden en señalar que una vuelta de Renzi a la coalición sería la opción que garantizaría a Conte su permanencia en el Gobierno, algo especialmente importante en estos momentos de la pandemia y la consecuente crisis económica.

En cualquier caso Conte no tiene demasiado tiempo para apuntalar su coalición con una mayoría estable, tal y como le ha solicitado el jefe del Estado, Sergio Mattarella, preocupado por esta situación de inestabilidad e incertidumbre política.

La semana próxima el Gobierno encarará una cita clave: el ministro de Justicia, Alfonso Bonafede, ilustrará en el Senado un informe sobre su gestión en el ámbito judicial de 2020 y después se votará.

La primera votación tendrá lugar el martes en la Cámara de los Diputados, donde el Gobierno cuenta con mayoría absoluta, mientras que el miércoles será en el Senado, donde contrario a Bonafede de la oposición de derechas y Renzi dejaría al Gobierno en minoría.

Y esto podría abrir una nueva crisis y evidenciar la debilidad de los respaldos de Conte.