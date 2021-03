El Parlamento libio inicia el refrendo del nuevo Gobierno Nacional de Unidad

Trípoli, 8 mar (EFE).- El Parlamento libio (HoR), dividido desde 2015, inició hoy una histórica sesión para otorgar el voto de confianza del nuevo Gobierno Nacional del Unidad (GNU), fruto del mecanismo de reconciliación no electo impulsado por la ONU y que deberá conducir el país hasta las elecciones legislativas previstas para el próximo 24 de diciembre.

Un total de 131 de los 200 diputados asisten a la sesión dirigida por el presidente de la Cámara, Aquilah Saleh, en el centro de convenciones "Uagadugú", en la ciudad costera de Sirte, que marca la línea del frente entre las milicias que apoyan al Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) promovido por la ONU en Trípoli y el Ejecutivo en el este, no reconocido, bajo tutela del mariscal Jalifa Hafter.

En su primer intervención, Saleh agradeció a los asistentes su presencia en este centro de convenciones construido por el derrocado dictador Muamar al Gadafi para que fuera sede de la Unión Africana e instó a los mismos a actuar con responsabilidad y respeto a la institución que representan.

Horas antes, el primer ministro designado de Libia, Abdul Hamid Dbeibah, había pedido a los legisladores que no dejen pasar "esta oportunidad histórica" y no se plieguen "a los intereses cortoplacistas y a las ambiciones privadas".

"Se debe permitir que el gobierno entre en funciones para emprender su urgente tarea y no se retrase más el voto de confianza para que no se obstaculice el proceso electoral, tal como recomendó en Suiza el Foro de Diálogo Político para Libia" (FDPL), un organismo no electo creado "ad hoc" por la ONU para poner fin a casi un lustro de guerra civil, agregó Dbeibah.

LLAMAMIENTOS A POSPONER LA SESIÓN

Los diputados se reunen entre llamamientos a que se posponga la cita por las sospechas de corrupción en la designación del primer ministro.

Al Dbeibah, persona a la que se vincula con Rusia, formaba parte de la candidatura liderada por el actual presidente del Consejo Presidencial, Mohamad al Menfi -considerado próximo a Turquía- que venció en la votación del FDPL a la lista liderada por Saleh.

La semana pasada se filtró parte de un informe del Panel de Expertos de la ONU que apunta a que la candidatura de Al Dbeibah habría comprado votos durante las reuniones celebradas en Túnez.

El domingo, a su llegada a Sirte, un grupo de 42 legisladores respaldó una declaración en la que piden que la reunión se aplace hasta el lunes próximo, fecha en la que está previsto que se publique el controvertido informe del Panel de Expertos.

"Deberíamos ver lo que dice el informe sobre los supuestos sobornos ya que es importante negarlos públicamente para mantener así la transparencia en el proceso político del GNU y evitar cualquier extorsión local o internacional", afirmaron.

El Parlamento tiene 21 días para decidir sobre la confianza del Ejecutivo y en caso de no concedérsela el proceso regresaría al FDPL, que debería elegir otro primer ministro.