El Parlamento rechaza el cambio en el sistema de voto exigido por Bolsonaro

Brasilia, 10 ago (EFE).- El pleno de la Cámara de Diputados de Brasil enterró este martes por ajustada mayoría la propuesta apadrinada por el presidente Jair Bolsonaro para cambiar el sistema de voto electrónico, a raíz de la cual se ha desatado un grave conflicto institucional.

Los diputados brasileños rechazaron incluir una enmienda en la Constitución para adoptar un sistema mixto de votación en las elecciones con urnas electrónicas y papeletas, como exigía el mandatario ultraderechista.

Bolsonaro ha llegado a amenazar con no reconocer el resultado de las elecciones presidenciales de 2022, si no se adoptaba como complemento el voto impreso, pues está convencido de que las urnas electrónicas, vigentes en el país desde 1996, fomentan "fraudes", aunque no ha aportado prueba alguna al respecto.