El Parlamento ucraniano cesa a su presidente por sus diferencias con Zelenski

Moscú, 7 oct (EFE).- El Parlamento de Ucrania cesó hoy al presidente del Legislativo, Dmitri Razumkov, en un movimiento liderado por su propio partido, el oficialista "Servidor del Pueblo" que considera insostenible sus críticas a la ley de desoligarquización y las sanciones contra opositores y medios afines al Kremlin impulsadas por el mandatario, Volodímir Zelenski.

En total, 284 diputados votaron en la Rada Suprema a favor del cese del presidente del Parlamento unicameral, 215 de ellos del "Servidor del Pueblo", que había reunido el número suficiente de firmas para elevar la cuestión al pleno de este jueves, según la agencia UNIAN.

Razumkov, de 37 años, fue uno de los miembros del núcleo duro del equipo de campaña electoral de Zelenski, quien ganó las elecciones presidenciales en 2019 con un histórico 73 % de los votos en la segunda vuelta frente al exmandatario Petró Poroshenko.

Entre mayo y noviembre de 2019 lideró el partido oficialista y fue elegido presidente del Parlamento en agosto de 2019.

Pero el "Servidor del Pueblo" consideró en las últimas semanas insostenible su continuidad al frente de la Rada y el líder del partido, Oleksandr Kornienko, le acusó de bloquear la agenda parlamentaria.

En particular, critican sus diferencias sobre la adopción de la ley de "desoligarquización" de Zelenski que busca poner fin a la corrupción y arrebatar el poder a la oligarquía y las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad Nacional contra políticos opositores prorrusos y contra cadenas de televisión consideradas afines al Kremlin por parte del Gobierno.

El político quería, entre otras cosas, que la Comisión de Venecia del Consejo de Europa se pronunciase sobre la ley de desoligarquización.

Antes de ser cesado, Razumkov señaló hoy que los principios del partido oficialista han cambiado y sostuvo que "el principio de democracia se ha convertido en el principio del poder de la mayoría, el principio del Estado de derecho y la legalidad se ha convertido en el principio de conveniencia política".

Kornienko afirmó a su vez que el partido "no tiene ninguna confianza" en Razumkov y que éste se ha desviado de los principios generales y "ya no es un miembro de nuestro partido. No puede representar a nuestro equipo".