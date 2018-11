Los parlamentos autonómicos reclaman a la Unión Europea políticas decididas y financiación para "no dejar a nadie atrás"

Así lo han explicado a los medios de comunicación la presidenta de este foro institucional y del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, y la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, al término de la sesión de trabajo en la que se ha acordado la denominada 'Declaración de Zaragoza'.

En ella, los dirigentes han advertido que la UE "no está siendo eficaz ante los momentos convulsos que está viviendo Europa tras el Brexit, el irresuelto drama de los refugiados y el auge de fuerzas políticas abiertamente xenófobas" y han abogado por "redoblar esfuerzos, luchar contra las desigualdades crecientes y fomentar sociedad inclusivas".

Darias ha aseverado que el objetivo principal del encuentro ha sido acordar una "posición común de todos los parlamentos y asambleas legislativas de España" para la próxima reunión de la Conferencia de Asambleas Legislativas de Europa, que tendrá lugar el día 21 en Las Azores. "Creemos que es muy importante la posición común ante los desafíos que tiene Europa", ha avanzado.

Asimismo, ha hecho hincapié en la necesidad de que Europa se acoja a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la ONU en 2015, ya que "tras la Estrategia 2020 de la UE, que llegará a su fin en escasos dos años, Europa se queda en un vacío". "La Coprepa propone que el camino a seguir sea la Agenda 2030, la cual le permitirá situarse a la vanguardia y ser pionera para transformar el planeta sin dejar a nadie atrás".

COHESIÓN SOCIAL

Desde la Coprepa han recordado que, aunque los retos y las prioridades de financiación europeas han cambiado, la cohesión social "es el valor esencial y la seña de identidad", y han pedido a las instituciones locales, nacionales y europeas que la fomenten en el seno de "todas y cada una de las regiones".

En este sentido, los presidentes han constatado que son los Estados con mayores niveles de descentralización quienes han conseguido reducir en mayor medida las desigualdades y lograr una mayor convergencia de la renta 'per cápita' en su territorio. Asimismo, han pedido una política de cohesión "más contundente" a la hora de hacer frente a los retos demográficos.

"La Unión Europea debe redoblar esfuerzos a la hora de afrontar las desventajas demográficas para responder a los desequilibrios existentes", reza el documento consensuado entre los ocho representantes institucionales de los parlamentos de Canarias, Aragón, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra, Extremadura y Asturias.

DESPOBLACIÓN

Por otra parte, las presidencias de las Cámaras autonómicas han demandado a las instituciones europeas, tal y como recomienda el Comité Europeo de las Regiones, a adoptar las decisiones "en el nivel más adecuado y cercano a las personas que sea posible", ya que la ciudadanía desea un proyecto de Unión Europa basado en "la solidaridad, la cohesión y también la proximidad".

Asimismo, se han sumado a la solicitud del Comité Económico y Social de Europa de elaborar y aplicar cuanto antes una estrategia global destinada a incorporar la Agenda 2030 a todas las políticas europeas, con el objetivo de hacer de Europa una "Unión de desarrollo sostenible".

Para ello, han defendido la creación de asociaciones "transparentes y participativas" encaminadas a "erradicar las disparidades económicas, sociales y medioambientales" sobre la base de los principios de "universalidad, transparencia, rendición de cuentas y derechos humanos".

GRUPOS DE TRABAJO

En otro orden de cosas, en la sesión del plenario se ha dado cuenta de los avances de los distintos grupos de trabajo (despoblación y envejecimiento, igualdad de género, diversidad lingüística y cultural, y estrategias para un desarrollo sostenible de las regiones europeas). Darias ha considerado "muy importante" que la igualdad de género sea "transversal a todas las políticas", por lo que la Coprepa propondrá en Las Azores "que haya un grupo permanente de trabajo" en esta línea.

Además, ha hecho un repaso por la actividad de la Coprepa en los diez meses que lleva al frente, donde además de la cohesión social, se ha trabajado en el "papel de las regiones en la construcción de la Unión Europea, las migraciones o la subsidiariedad", una labor que "ha dignificado las instituciones y ha contribuido a estar más cerca de la ciudadanía a la que representan".

En este punto, ha agradecido su labor a los asistentes al encuentro porque "actuar con una sola voz, a pesar de las sensibilidades que tenemos dentro de la Coprepa, es el camino a seguir", convirtiendo las diferencias en "barreras infranqueables". Ha hecho un llamamiento a que, cuando se cumplen 40 años de la Constitución, "seamos capaces de superar los múltiples retos que plantea un mundo global y seguir progresando socialmente".

PRINCIPIOS

Por su parte, Barba ha subrayado que, además de los acuerdos sobre los que ha hablado Darias, "una de las principales cuestiones de este encuentro ha sido sacar adelante, por unanimidad, la Declaración de Zaragoza, "impregnada de los principios fundacionales de Europa" y "en la que hacemos mención a una de las cuestiones más importantes ahora mismo: reforzar la cohesión social".

"Solamente con la cohesión social avanzaremos hacia una construcción de modelo europeo en el que los principios fundacionales sean los importantes, frente discursos xenófobos, racistas y antieuropeistas que ahora mismo pugnan por salir adelante en algunos territorios", ha defendido la presidenta de las Cortes.

"Solo asó podremos mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y fortalecer el proyecto europeo", ha agregado Barba, apostando por seguir invirtiendo para acabar con las desigualdades sociales, económicas, territoriales y medioambientales que existen entre y dentro de las regiones europeas, cuando está en discusión el futuro marco financiero de la Unión Europea.

"Lo que necesitamos es ambición y no retraimiento, inversión y no ahorro, solidaridad y no recortes", ha señalado en la apertura de la conferencia, donde ha insistido en que los fondos de cohesión "siguen siendo necesarios" porque los desequilibrios "generan brechas, lastran la vida diaria de muchos ciudadanos y amenazan con resquebrajar definitivamente el proyecto europeo".

DESARROLLO HUMANO

Por todo ello, ha reivindicado "una apuesta clara por lo social y por el desarrollo humano" a través de los fondos de cohesión, con la vista puesta en la creación de empleo, el apoyo al crecimiento económico, el desarrollo sostenible y la mejora de las condiciones de vida de las personas "mediante la educación, la sanidad y la atención social, para que nadie se quede atrás".

La Declaración de Zaragoza cita expresamente el envejecimiento de la población, la caída de la natalidad, la dispersión territorial y los retos del medio rural, por lo que Barba ha exigido que la despoblación, el envejecimiento y otros retos demográficos sean tenidos en cuenta por la UE porque "constituyen otras formas de desigualdad, que ponen en jaque el futuro de muchos territorios, como es el caso de Aragón".

Tras la bienvenida, todas las presidencias han firmado en el libro de Oro de las Cortes y han posado en una fotografía de familia en el patio de Santa Isabel. Han participado también el vicepresidente primero de la Mesa, Florencio García Madrigal, y la secretaria segunda, Yolanda Vallés, así como los diputados Marían Orós (PP), Javier Sada (PSOE), Maru Díaz (Podemos) Arturo Aliaga (PAR) y Desirée Pescador (Cs).