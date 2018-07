El partido de Sharif no aceptará las elecciones si no son libres en Pakistán

El partido del ex primer ministro pakistaní Nawaz Sharif afirmó hoy que no aceptará los resultados de las elecciones generales del 25 de julio si el proceso no es "libre" y "legítimo", un día después de que el político y su hija Maryam fuesen arrestados a su regreso a Pakistán.

"Si las elecciones no son libres y legítimas no aceptaremos los resultados", afirmó el presidente de la Liga Musulmana de Pakistán (PML-N) y hermano de Nawaz, Shahbaz Sharif, en una rueda de prensa en la ciudad de Lahore (este).

El candidato a primer ministro de la PML-N dijo que la Comisión Electoral de Pakistán debe tomar medidas contra el Gobierno interino y el Buró de Responsabilidad Nacional (NAB, organismo anticorrupción paquistaní), sin especificar cuáles.

El NAB arrestó a Nawaz y Maryam ayer por la noche a su llegada al aeropuerto de Lahore, procedentes de Abu Dabi, una semana después de ser condenados por corrupción por ese mismo órgano a diez y siete años de prisión respectivamente, por no explicar el origen del dinero usado para comprar pisos de lujo en Londres.

La PML-N ha denunciado interferencias en las elecciones por parte de los "poderes establecidos", un término usado en Pakistán para referirse al Ejército, que ha gobernado en tres ocasiones el país.

El pasado martes, el Ejército aseguró que no interfiere en los comicios de ninguna manera y que su papel es solo garantizar su celebración.

Shahbaz denunció además que los juicios por corrupción contra Nawaz y Maryam se celebrarán en la cárcel Adiala donde fue encarcelado ayer, en la ciudad de Rawalpindi, vecina a Islamabad, por orden del Ministerio de Justicia.

"Esto es una clara violación de la ley y la Constitución", afirmó el político.

Nawaz y Maryam se enfrentan a otros dos casos de corrupción por la creación de las compañías Azizia Steel y Hill Metal, y a otro por la empresa de inversiones Flagship y otras 15 empresas.

Nawaz fue inhabilitado en julio de 2017 por el Tribunal Supremo de Pakistán cuando era primer ministro por no desvelar un sueldo que recibió de una empresa de un hijo, una irregularidad desvelada durante una investigación iniciada a raíz de los Papeles de Panamá.

En esa misma sentencia, el Supremo ordenó al NAB que abriese tres casos por supuesta corrupción contra Sharif, sus hijos Hasan y Husain, su hija Maryam y el marido de esta, Mohamed Safdar Awan.

El ex primer ministro ha afirmado que fue inhabilitado porque su Gobierno acusó de traición ante los tribunales al exdictador militar Pervez Musharraf, quien lo echó del poder en 1999 en un golpe de Estado incruento.