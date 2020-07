Partido opositor expresa su preocupación a la OEA de cara a los comicios en Nicaragua

Managua, 30 jul (EFE).- El partido opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL) expresó este jueves su preocupación al secretario general de la OEA, Luis Almagro, debido a que no se han producido avances de parte del Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en materia de reformas electorales, con miras a los comicios generales de 2021.

En una carta, la presidenta de CxL, Kitty Monterrey, manifestó a Almagro su preocupación al respecto, "considerando que en Nicaragua ya estamos en etapa que correspondería a precampaña electoral" y a la fecha "no se ha producido ninguna acción gubernamental relativa a las necesarias reformas electorales".

Las diferentes expresiones opositoras de Nicaragua demandan una reforma al sistema electoral bajo el argumento de que el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) controla ese poder del Estado, y en menor medida el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) del expresidente Arnoldo Alemán (1997-2002).

PARTIDO DE EXPRESIDENTE A FAVOR DE BIPARTIDISMO

En el documento, Monterrey recordó que desde febrero hasta junio pasados se desarrolló, desde la oposición, un espacio de reflexión en el cual consensuaron "un núcleo duro de propuestas de reforma electoral plasmadas en cinco comunicados conjuntos".

"En esos comunicados se recogen los puntos fundamentales de la reforma electoral, con la excepción de la eliminación del bipartidismo en los órganos electorales y su despartidización empezando por la juntas receptoras de votos, que no fue aceptada por el PLC", señaló la dirigente.

Otros de los temas que no pudieron ser abordados, pero que a juicio de CxL son necesarios, son la regulación de los cambios de domicilio electoral, y el voto de policías y militares fuera de su domicilio.

Además, la prohibición de uso de armas letales en los locales electorales y el desarme de grupos paramilitares, agregó.

Según CxL, el PLC, un colectivo al que señalan de mantener un acuerdo secreto con los sandinistas para repartirse cuotas de poder en las instituciones del Estado, es el "que insiste en preservar el bipartidismo en las estructuras electorales".

EL BIPARTIDISMO, LA MANZANA DE LA DISCORDIA

Monterrey explicó que la postura de su partido es que las reformas electorales "deben tener como objetivo realizar los cambios institucionales y procedimentales para devolver a los nicaragüenses el derecho a elecciones libres, transparentes y con observación internacional".

"Y para tal fin es necesario desmontar la estructura bipartidista del Poder Electoral, que fue el origen de la crisis actual", añadió.

CxL ha propuesto una reforma al sistema electoral, cuyos ejes fundamentales son: cédula de identidad y derecho al voto para todos, un Poder Electoral eficiente, transparente e imparcial, y procedimientos electorales que garanticen respeto a la voluntad popular.

También procesos electorales transparentes, plenamente fiscalizados y observados, garantía al derecho de todos los ciudadanos a organizarse políticamente, y gobernantes democráticos sujetos a la voluntad popular.

"CONTRA IZQUIERDA Y CORRUPCIÓN"

CxL no pertenece a la Coalición Nacional, que se ha presentado como la gran fuerza política que enfrente al sandinista Daniel Ortega en las próximas elecciones previstas para noviembre de 2021.

Al respecto, Monterrey explicó que la posición de su partido no es ni será dividir a la oposición, sino apostar por una alternativa "donde podamos trabajar juntos, donde no estén representados intereses particulares y no ofrezca más de lo mismo".

"En esa Coalición lo que está representado es una izquierda que nos recuerda un pasado doloroso lleno de sangre y una corrupción que no queremos, entonces, ¿volver a lo mismo?. Yo creo que los nicaragüenses no nos merecemos eso", alegó.

La Coalición la integran la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Unidad Nacional Azul y Blanco, Movimiento Campesino, PLC, Partido de Restauración Democrática (PRD), Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), y el partido indígena Yatama ("Hijos de la madre tierra" en lengua miskita).