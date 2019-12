Los partidos del Grupo Mixto del Congreso se citan mañana para cerrar una fórmula que permita su división

El Reglamento establece que todos los partidos que tengan 15 o más escaños podrán constituir grupo parlamentario, requisito que cumplieron PSOE, PP, Vox y Unidas Podemos y sus confluencias. Hay una segunda vía: tener un mínimo de cinco diputados y además más el 5% de los votos en todo el país, caso de Ciudadanos, o bien el 15% en todas las circunscripciones en las que se concurre, como tienen PNV, ERC y Bildu, los ochos grupos ya constituidos en esta XIV Legislatura.

Los dos intentos para dividir el Grupo Mixto resultante han topado hasta ahora con los letrados y la Mesa del Congreso, que no aceptaron si la fórmula de 'España Plural' creada por Unión del Pueblo Navarro (UPN) el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Coalición Canaria (CC) y Teruel Existe, ni el Grupo Múltiple ideado por Junts per Catalunya, Más País, Compromís y BNG, argumentando en ambos casos que no se respetaba el reglamento.

EL VIERNES ACABA EL PLAZO

La Mesa abrió un plazo extra de una semana, que caduca este viernes, y Compromís hizo un llamamiento para unir fuerzas en torno a un nuevo grupo parlamentario Múltiple al que no se puedan poner peros, lo que supone dejar fuera, de momento, a UPN (Navarra Suma) y Foro Asturias, que se presentaron en coalición con el PP y el reglamento impide que diputados de la misma candidatura constituyan grupos distintos.

Tampoco cuentan con la CUP, que según reconoció el diputado de Compromís, Joan Baldoví "no quieren firmar ningún acuerdo con nadie". "Estuvimos estudiando esta posibilidad de formar grupo con otras fuerzas, pero no nos pareció que tuviese ninguna cohesión política --ha explicado el diputado antisistema Albert Botrán--. Y para quedar integrados en un grupo sin coherencia, ya está el Mixto".

En ese contexto, el nuevo grupo múltiple debería nacer con estos 15 diputados: siete de Junts (el octavo, Jaume Alonso Cuevillas, no pudo tomar posesión en la sesión constitutiva y tendrá que esperar a un próximo Pleno), los tres de Más País y Compromís, los dos de la coalición CC-NC, y los representantes de BNG, PRC y Teruel Existe (uno cada uno). La portavocía sería rotatoria e irá cambiando cada mes.

Y en el Mixto se quedarían sólo cinco: los dos de la CUP, los dos de UPN y el de Foro Asturias. Pero, a partir de ahí, habría intercambios y movimientos para equilibrar ambas formaciones parlamentarias, y ésa es la parte que no está definida.

¿QUIÉN SE QUEDA CON JUNTS?

Junts no se podría quedar solo en el Grupo Múltiple, ya que se exige la permanencia de al menos la mitad de quienes lo constituyeron y de momento sólo tiene siete diputados. Y nadie quiere quedarse con ellos porque quedaría marginado en el grupo dado que sería víctima del desequilibrio interno en cuanto a reparto de tiempos de intervención.

Otro opción es que sean los de Junts quien se vayan al Grupo Mixto dejando a ocho diputados en el Múltiple, lo que asegura la supervivencia y con opción a subir a diez escaños si después reciben a UPN y Foro Asturias.

"Es un tema complicado, pero tiene que estar cerrado el jueves --ha reconocido este miércoles el diputado del PRC, José María Mazón--. Tiene que haber acuerdos previos para ver quiénes conforman los dos grupos y quienes se mantienen".

El plan ya se expuso al PSOE, que con Unidas Podemos tiene mayoría en la Mesa del Congreso y que, según Baldoví, coincide en que esta nueva versión del grupo múltiple "no tiene discusión y puede salir", ha subrayado el diputado valenciano.