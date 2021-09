Todos los partidos de Ceuta acuerdan dejar de debatir con Vox tras la enésima trifulca parlamentaria por sus "insultos"

CEUTA, 9 (EUROPA PRESS)

Todos los partidos con representación en la Asamblea de Ceuta (PP, PSOE, MDyC y Caballas) han optado este jueves por no entrar a debatir las propuestas de Vox y limitarse a votar en contra con el objetivo de no dar pábulo al portavoz de la formación, Carlos Verdejo, a "insultar" y a "reventar" el desarrollo de la sesión parlamentaria, que el presidente de la Ciudad, Juan Vivas (PP), ha suspendido durante 20 minutos poco antes de las 11,00 horas.

Los cuatro diputados de Vox han abandonado el Salón de Plenos durante el debate de la primera propuesta del día, relativa a la necesidad de aplicar medidas fiscales para intentar abaratar el precio del alquiler de viviendas en la ciudad. Durante su intervención, Verdejo ha vuelto a acusar al resto de la Cámara de "promarroquí" por haber pactado durante los últimos años iniciativas para legalizar las casas irregulares susceptibles de serlo.

Vivas ha tomado la palabra para reprochar a los de Abascal su comportamiento "contra los intereses de Ceuta y España" durante la crisis fronteriza de mayo: "Cuando más necesaria era la unidad de los ceutíes ustedes quisieron quedarse como únicos habilitados para decidir quién es español y quién no: quítense la cara y digan que no considera españoles a los musulmanes de Ceuta, con lo que hacen el mayor daño que he conocido a esta ciudad", ha afeado su "demagogia" al segundo grupo de la oposición en la Asamblea.

Al negarles un turno de réplica por alusiones cuya concesión el Reglamento de la Asamblea reserva en exclusiva al presidente, los parlamentarios de Vox se han levantado de sus escaños acusándole de "dictador". Cuando parte de ellos ha regresado, Verdejo ha utilizado su siguiente intervención para tachar de "mentiroso" y de "manipulador" a Vivas por "poner en mi boca palabras que nunca he dicho". "Ustedes son peor que la mafia", ha dicho de los demás partidos de la Cámara.

El presidente ha intentado contener la trifulca llamando al resto de diputados a no replicar "diga lo que diga" a las "provocaciones" de Vox, "un partido al que sólo interesa incendiar Ceuta". Verdejo y su compañero de partido, el policía nacional Francisco Javier Ruiz, han interrumpido de forma continua a Vivas hasta que la portavoz del MDyC, Fatima Hamed, ha solicitado la expulsión de ambos para acabar con "esta vergüenza política nacional".

Los representantes de Vox han tildado de "psicópata" y después de "islamista" a la localista, que ha parafraseado sus mensajes de Whatsapp publicados para advertirles que "vais a tener que tragar moros hasta que termine la legislatura". "Yo soy más española que tú y te fastidias, te aguantas. Te has ido del Pleno y has vuelto como un cobarde, con el rabo entre las piernas y la cabecita agachada", ha añadido.

El presidente ha interrumpido la disputa entre gritos de otros parlamentarios para decretar un receso de veinte minutos. Al volver, Verdejo ha insistido en denunciar a "los quintacolumnistas que utilizan su DNI para remar a favor de Marruecos" y ha retratado a Ceuta como "el experimento social fallido de Vivas", pero no ha vuelto a encontrar eco en los demás partidos, que han acordado no entrar a discutir las iniciativas de Vox y limitarse a votar en contra de forma sistemática.

El portavoz de Vox ha reprobado esa actitud como "el pacto del no debate establecido entre los grupos promarroquíes [en referencia a los localistas del MDyC y Caballas], el PSOE y el PP".