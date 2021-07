Los partidos del Govern balear rechazan la comparecencia de Armengol por las alusiones en un informe del 'caso Puertos'

PALMA, 14 (EUROPA PRESS)

Los grupos parlamentarios del Pacte --PSIB, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca-- han votado en contra de la solicitud de comparecencia de la presidenta del Govern, Francina Armengol, en el Parlament por las alusiones a su figura en el sumario del caso de presunta corrupción en la Autoridad Portuaria de Baleares (APB).

La petición de comparecencia urgente de la dirigente balear en la Cámara había sido presentada tanto por el PP como por Vox. Según ha asegurado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Costa, "los ciudadanos no merecen una presidenta que no da la cara y se esconde en el búnker del Consolat".

Costa ha recordado que se trata de la tercera petición de comparecencia que realiza el PP "y que el Pacte rechaza". "Cada vez que hay un asunto comprometido con la presidenta, los Grupos Parlamentarios que dan apoyo al Govern cumplen órdenes y así Armengol sigue escondida en el Consolat", ha afirmado.

A continuación, el portavoz 'popular' ha considerado que la presidenta balear "se está acostumbrando a utilizar a sus consellers como escudos políticos". Sin embargo, ha añadido, "en el caso de la APB es el nombre de la presidenta el que aparece en los papeles y por eso debe dar explicaciones".

Costa también se ha referido a las declaraciones realizadas por el portavoz del Govern, Iago Negueruela, el pasado lunes asegurando que "no hay tema". "Si no lo hay, no vemos los motivos por los que Armengol rechace comparecer", ha comentado, a la vez que se ha referido a la información publicada este miércoles por el diario 'El Mundo', en la que se asegura que la presidenta mantuvo una reunión extraoficial con el presidente de la APB diez días después de ser detenido por presuntos delitos de corrupción: "Armengol ha mentido a los ciudadanos, que merecen conocer la verdad".

Por su parte, el portavoz de Vox, Jorge Campos, ha afirmado que ya no sabe "qué más tiene que pasar para que Armengol comparezca" en el Parlament. Ambos portavoces parlamentarios han remarcado "su respeto" a la presunción de inocencia.

Campos ha explicado que desde su formación política se ha solicitado la comparecencia por "la aparición del nombre de Armengol en documentos de la investigación". "Se debería aclarar por qué está su nombre ahí", ha cuestionado el portavoz de Vox.

Igualmente ha adelantado la propuesta al PP de crear una comisión de investigación sobre el asunto: "Es lo suficientemente grave para que explique qué está pasando".

En su turno, la coordinadora autonómica de Ciudadanos y portavoz del partido en el Parlament, Patricia Guasp, ha argumentado su abstención a la petición del PP y su apoyo a la de Vox. Guasp ha explicado que la solicitud de los 'populares' utiliza unos términos jurídicos que no están en consonancia con la presunción de inocencia.

"Nos pagan para que hagamos nuestro trabajo con rigor y la redacción de una petición de comparecencia es muy importante", ha asegurado Guasp, mientras ha remarcado que los ciudadanos "están muy preocupados por la situación actual con un repunte de contagios y los efectos negativos que puede tener en la recuperación económica". "Debería comparecer en el Parlament por eso", ha dicho.

En el punto contrario, la diputada del PSIB Sílvia Cano ha justificado el voto en contra porque se trata de una "petición desmesurada y sólo responde a la voluntad política de generar confusión".

Sin embargo, Cano ha adelantado que votarán a favor de la celebración de sesión de control extraordinaria al Govern. Además, ha reseñado "la falta de respeto institucional" de algunos Grupos Parlamentarios con la comparecencia de algunas conselleras, como la de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido. En este aspecto se ha referido a Vox, "que siempre piden que comparezcan pero cuando lo hacen, sólo esperan a hablar y después se van sin escuchar a la consellera".