Los partidos italianos exploran opciones de Gobierno en espera de una nueva mediación

Los partidos italianos protagonizaron hoy declaraciones y movimientos tácticos tras unas polémicas palabras de Silvio Berlusconi que amenazaron la unidad de la derecha, mientras se espera una nueva iniciativa institucional para formar Gobierno.

"Hay movimiento", reconoció el líder del Movimiento 5 Estrellas (M5S), Luigi di Maio, el partido más votado en los comicios del pasado 4 de marzo.

Di Maio además lanzó un mensaje de apoyo al partido más votado de la coalición de derechas, la Liga Norte (LN) de Matteo Salvini, del que dijo que es una formación con la que "se puede hacer un buen trabajo por el país".

"Sé bien el momento político que está viviendo la Liga, pero he podido comprobar su fiabilidad cuando elegimos los cargos institucionales en el Parlamento y estoy seguro de que si firma un contrato de Gobierno es fiel a los pactos", agregó.

El líder del M5S confió en la "imparcialidad" del presidente del Senado, Roberto Fico, miembro de su propio partido y al que el presidente de la República, Sergio Mattarella, podría encargar el lunes una nueva labor de mediación para intentar formar un Gobierno.

"Decidirá el presidente Mattarella pero si me preguntan por Fico, solo tengo cosas buenas que decir (...) es una figura de garantía que ha estado en disposición en este momento de garantizar su imparcialidad en la gestión de este encargo prestigioso", añadió Di Maio.

El eventual encargo de Mattarella a Fico sucedería al que venció el viernes de manera infructuosa y que protagonizó la presidenta del Senado, Elisabetta Alberti Casellati, de la conservadora Forza Italia (FI), quien había recibido el mandato para intentar sondear la posibilidad de un acuerdo entre los partidos más votados en las elecciones de hace mes y medio.

El líder de FI, el ex primer ministro Silvio Berlusconi, intentó hoy recuperar las relaciones con su socio en la coalición de derechas y declarado rival en el liderazgo de esa parte del espectro político, Salvini, tras unas polémicas declaraciones que el viernes causaron profunda irritación en la Liga.

El magnate milanés aseguró que los partidos de la derecha están unidos tras los ataques que dirigió al Movimiento 5 Estrellas que irritaron ayer a Salvini.

El ex primer ministro aseguró a los medios que el "estado de salud" de la coalición de derechas es bueno y que Salvini es quien la encabeza.

"¿El estado de salud del centroderecha? Todo está bien", respondió Berlusconi en Campobasso (sur) para añadir a continuación: "el centroderecha está unido y Matteo Salvini es la persona que debe hacer de líder".

Salvini se mostró enfadado el viernes cuando supo de los ataques de su compañero de coalición al M5S, de cuyos miembros dijo Berlusconi: "Son personas que nunca han hecho nada en sus vidas. En mi empresa les contrataría para limpiar los retretes".

El magnate lombardo había enfadado claramente a Salvini, quien además aludió a la posibilidad de que Berlusconi estuviera manteniendo conversaciones en paralelo con el Partido Demócrata (PD) del Gobierno saliente para un eventual acuerdo sobre un futuro Ejecutivo.

Berlusconi quiso aclarar hoy la situación al decir que "nunca" había dicho que prefería formar Gobierno con los votos del PD.

"No hay ningún contacto con el PD. Solo he dicho que deberíamos habernos presentado en el Parlamento con nuestro programa y reunir los votos de todos los que no consideraran ni bueno para Italia ni para ellos ir a nuevas elecciones", dijo el ex primer ministro.

Según un sondeo difundido por el "Corriere della Sera" la consecuencia de las consultas mantenidas en los últimos días es que Salvini gana posiciones entre las simpatías de los electores y que este adelanta a Di Maio preguntados por el instituto demoscópico Ipsos.

La intención de voto que refleja ese sondeo muestra una mejora de la adjudicada tanto al M5S como a la Liga, pero la subida es más clara en el caso de los de Salvini; los "grillini" se mantienen sin embargo con diferencia como el partido con más apoyo (33,5 % de intención de voto frente al 32,7 % alcanzado el 4 de marzo).