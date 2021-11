Partidos navarros dicen que una medida como el pasaporte Covid debe estar basada en criterios técnicos

Navarra Suma no se pronuncia al señalar que desde el Gobierno "no se nos aportan datos"

PAMPLONA, 15 (EUROPA PRESS)

Los portavoces de PSN, Geroa Bai, EH Bildu o Podemos han manifestado este lunes que una medida como la implantación del pasaporte Covid debería estar basada en criterios de los técnicos y en evidencias científicas. Navarra Suma no se ha pronunciado al señalar que el Gobierno no les ha aportado datos.

En declaraciones a los medios, el portavoz de Navarra Suma en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha señalado que, para opinar de medidas como el pasaporte Covid, "tenemos que tener datos y el Gobierno no nos aporta datos, no nos da información, está habiendo falta de claridad y transparencia absoluta por parte del Gobierno". "No es responsable así responder a cuestiones como ésta", ha dicho.

Esparza ha añadido que "lo que está claro es que se empieza a hablar de sexta ola y en cinco de las seis olas Navarra ha estado entre las peores; esa reflexión la tiene que hacer el Gobierno". "Está habiendo retrasos en los rastreos y en los test y el Gobierno tiene que ser ágil en el trabajo de rastreo y pruebas", ha dicho, para censurar "cero autocrítica" por parte del Ejecutivo, que "esperará a ver qué dice el Ministerio para seguir la hoja de ruta desde allí, que es la respuesta evidente de todo lo que ha ocurrido desde el inicio de esta crisis".

El socialista Ramón Alzórriz, ha resaltado que Navarra "sigue siendo la Comunidad donde más pruebas diagnósticas se realizan; otras CCAA no las hacen y no saben cuántos positivos tienen". "No vemos que la incidencia que sí aumenta en positividad no aumenta en la misma cuantía en ingresos hospitalarios ni en UCI, por lo que esa vacunación, que ha sido extraordinaria en nuestra Comunidad, está siendo efectiva".

Según ha añadido, "ya dijimos que había que aumentar la prudencia, también que nos tenemos que acostumbrar a convivir con el Covid y la importancia de vacunarse para no aumentar la incidencia". "Ya dijo la consejera que podían incrementarse las medidas con ese pasaporte Covid y estamos a la espera de lo que digan los técnicos", ha aseverado.

Por su parte, Uxue Barkos, de Geroa Bai, ha indicado que "desde el primer momento dijimos, ante la relajación de las medidas de precaución, que el virus sigue activo" por lo que ha abogado por "seguir observando los movimientos en torno a los contagios". Sobre el pasaporte Covid, ha indicado que "en otros territorios se está utilizando, es cierto que en Francia el índice de vacunación es menor que en el Estado español, pero son medidas que han de ser observadas como herramientas para contener el grado de incidencia".

Desde las filas de EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha mostrado "cierta preocupación" por el aumento de contagios en la Comunidad y ha destacado la necesidad de "seguir manteniendo la cautela". "No parece lógico seguir situando los parámetros para tomar determinadas medidas estrictamente en los niveles de incidencia de la Covid", ha dicho, para comentar sobre el pasaporte Covid que "si se propone una medida de estas características tendría que estar centrada en criterios sanitarios, en una evidencia científica".

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha pedido "prudencia" ante el aumento de casos y ha reclamado que se ofrezcan nuevas consignas para "mitigar la curva" y "darnos las instrucciones para reunirnos con seguridad". Ha indicado, por tanto, que se "deben" tomar nuevas medidas a nivel sanitario.

Se ha mostrado satisfecho con la vacunación en Navarra, "está bien la cosa" y ha señalado que "la incidencia en contagios tiene incidencia menor en la presión hospitalaria". Sobre el pasaporte Covid, ha indicado que las decisiones "deben estar basadas en criterios sanitarios" y "hemos podido leer que no tendría mucho efecto en Navarra porque hay una gran vacunación". "Esperamos los datos estadísticos de Salud ", ha señalado.