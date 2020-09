Pascal (PNC) pide al Govern "dejar atrás la confrontación y el simbolismo"

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

La líder del PNC, Marta Pascal, ha pedido este viernes al Govern "dejar atrás la confrontación y el simbolismo", y centrarse en la recuperación tras la pandemia y gobernar para todos los catalanes.

En declaraciones tras la tradicional ofrenda floral en el monumento de Rafael Casanova con motivo de la Diada, que este año se ha hecho sin público y sin la banda de música que interpretaba 'Els Segadors', ha destacado que es el primer 11 de Septiembre del PNC, como nuevo partido.

Pascal ha afirmado que la confrontación y el simbolismo "no abren escuelas, no ponen en marcha hospitales, no arreglan infraestructuras y no dan oportunidades".