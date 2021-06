El PDeCAT aconseja gestos de los independentistas a cambio de los indultos y rechaza similitudes entre Cataluña y Sáhara

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferran Bel, ha advertido este martes de que sería un "error" no valorar los eventuales indultos a los condenados por el 'procés' y ha subrayado que, pese a no ser una solución definitiva, sí serían un paso para poder empezar a buscarla y que, si se producen, deberían ser correspondidos con otros "gestos" por parte del independentismo, ya sea en la mesa diálogo sobre Cataluña, en el Congreso o en el Parlament.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Bel ha insistido en que la "solución política definitiva" pasa por la amnistía y el referéndum de autodeterminación, pero ha dejado claro que, de concederse, los indultos serían "una de las decisiones más importantes mas importantes respecto a Cataluña" adoptada por Pedro Sánchez desde la moción de censura que le convirtió en presidente.

Por eso ha avisado de que sería "un error" no "tener en consideración ese gesto" y también ha mostrado su deseo de que se materialice pronto la reforma del delito de sedición en el Código Penal. "No son soluciones definitivas, pero sí gestos", ha recalcado.

Si el Gobierno finalmente toma decisiones "valientes y responsables" en ese sentido, según Bel, los partidos independentistas deberían, a su vez, hacer "gestos" en pro de la consecución de esa solución política que reclaman.

Tras puntualizar que no hay que abordar este proceso desde un punto de vista "mercantilista" sino como un "diálogo" con "aportaciones" por ambas partes, Bel ha indicado que esas 'contrapartidas' deberán concretarse en los próximos meses bien en la mesa bilateral de ambos gobiernos, en el ámbito parlamentario catalán y nacional o "en las relaciones entre partidos".

"Nosotros mismos hemos hecho ya gestos en el pasado como votar una moción de censura para desencallar una situación que no llevaba a ninguna parte", ha dicho, recordando el desalojo de Moncloa de Mariano Rajoy del que se cumplen ahora tres años.

EL PP USA POLÍTICAMENTE A CATALUÑA

Bel ha dicho desconocer si la concesión de los indultos tendrá o no "coste" para el Gobierno, pero ha apuntado que lo que sí está claro es que quienes "no han hecho absolutamente nada para solucionar el problema de Cataluña", intentarán que lo tenga.

En este punto, ha cargado contra el sector del PSOE que se ha pronunciado contra los indultos, cuando nunca criticó que se aplicara la medida de gracia a condenados por el golpe de Estado "con armas y tanques" del 23F, y contra el PP, por no censurar tampoco los indultos a los condenados por los GAL. Además, ha acusado a los 'populares' de utilizar siempre a Cataluña como "arma para conseguir votos desde el odio y el rencor".

Por último, Bel ha rechazado que se pueda equiparar la situación de Cataluña y el Sáhara, como ha hecho Marruecos. "No comparto esa similitud", ha dicho, dejando claro que, en cualquier caso el PDeCAT no va abundar en esta cuestión para no hacer el juego a un país que "ha utilizado métodos que no tienen justificación" para provocar su última crisis con España.