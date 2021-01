PDeCAT espera que la Fiscalía no vuelva a interferir y respete el tercer grado concedido a los presos del procés

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferran Bel, espera que la Fiscalía respete el tercer grado concedido por la Generalitat de Cataluña a los líderes independentistas condenados por la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y que, por tanto, no vuelva a interferir en este procedimiento.

Este jueves, la Conselleria de Justicia de la Generalitat ha respaldado de nuevo el tercer grado para los presos del procés, que usarán a partir del viernes, a excepción de Carme Forcadell, sobre quien el Servicio de Clasificación aún no ha resuelto su semilibertad.

Bel no es que considere "razonable" esta decisión del Govern catalán sino que es un permiso del que, a su juicio, deberían estar ya disfrutando. "No es más que la aplicación del régimen vigente. No se está haciendo ninguna excepción", ha dicho.

Por eso, el dirigente del PDeCAT confía en que la Fiscalía respete la decisión adoptada por las autoridades penitenciarias catalanas, y ratificada por la Generalitat catalana, y no interceda en este proceso.