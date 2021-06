PDeCAT ve "irregular" la causa del Tribunal de Cuentas sobre Diplocat y dice que el Gobierno "sabe lo que ha de hacer"

Ferran Bel insta a la inmediata renovación del fiscalizador para que sea un nuevo tribunal quien tramite el procedimiento

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El PDeCAT considera "absolutamente atípica e irregular" la causa abierta por el Tribunal de Cuentas sobre el conocido como 'Diplocat' y cree que el Gobierno, como apuntó la ministra de Igualdad, Irene Montero, debería hacer algo al respecto. "El Gobierno sabe lo que tiene que hacer", ha dicho el portavoz de esta formación en el Congreso, Ferran Bel, quien también ha exigido la renovación inmediata de este órgano, cuyo mandato caduca en julio.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Bel ha apuntado a la Abogacía del Estado, que depende directamente del Ejecutivo. "La Abogacía del Estado va a ser la primera interesada en que algunas de estas situaciones absolutamente ridículas no puedan prosperar judicialmente", ha señalado.

Tras denunciar como "inconcebible" que el expresident Artur Mas y los demás encausados se enteren "por la prensa" de las cantidades que se les exigen en concepto de responsabilidad contable, Bel se ha afanado en descalificar la investigación realizada por el fiscalizador.

OTRAS COMUNIDADES HICIERON LO MISMO

A su juicio, otras comunidades llevaron a cabo las mismas acciones para promocionarse en el exterior, con el aval de sus respectivos interventores, y no han sido investigadas. Además, considera "ridículo" que se interprete como promoción del proceso independentista cualquier visita al extranjero en la que se preguntara a sus protagonistas por el 'procés'.

"Cuando esto llegue al final a más de uno le va a dar vergüenza. No tiene ni pies ni cabeza", ha avisado, incidiendo en que esta causa va a perjudicar al imagen de la democracia española en el extranjero y en el "demoledor" voto particular que difiere de la responsabilidad contable exigida a los exmiembros del Govern. También ha protestado por el hecho de que el Tribunal de Cuentas pida cuentas por asuntos que en los que el Tribunal Supremo dejó claro que no hubo malversación.

PROPUESTA DE REFORMA

En este contexto, Bel ha señalado que, más allá de lo que haga la Abogacía del Estado, es necesario proceder a la renovación inmediata del Tribunal de Cuentas, cuyo mandato finaliza en julio. "Esta causa no puede seguir su trámite con un tribunal caducado y absolutamente politizado y con objetivos políticos", ha alertado.

En previsión de que el PP bloquee esa renovación, como ha hecho con otros órganos constitucionales, con intención de "perpetuar" la "mayoría" de la que disfruta en este órgano, el PDeCAT ha registrado una propuesta de reforma de la Ley del Tribunal de Cuentas.

Así, plantean que si la renovación de los 12 consejeros de Cuentas --seis por cada Cámara-- no se puede hacer con apoyo de los tres quintos del Congreso y el Senado, basta con que se logre mayoría absoluta en una segunda votación para proceder a la misma. Con esta fórmula, teniendo en cuenta el reparto de escaños actual, no sería necesario el concurso del PP.

Además, aunque no lo ha incluido en su texto, el PDeCAT defiende también una reforma en profundidad del funcionamiento del fiscalizador para dar más protagonismo a sus equivalentes autonómicos. A su juicio, sería conveniente, por ejemplo, que fueran los órganos de control de las comunidades además de fiscalizar fueran los que exigieran, en su caso, responsabilidades contables.

REUNIÓN EN MONCLOA

Por otra parte, Bel se ha referido al "significativo" encuentro que van a mantener el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, con el catalán, Pere Aragonès. El PDeCAT espera que la cita no sólo sirva para enmarcar la mesa de diálogo, sino para establecer un orden del día y cerrar un calendario sobre las reuniones de la misma que deberían empezar ya y no en septiembre.

Además, Bel ha dicho confiar en que esa primera reunión entre Sánchez y Aragonés sirva para que se traten otros asuntos importantes para Cataluña, como el traspaso de algunas competencias, inversiones e infraestructuras pendientes. "Ahora hay un nuevo Gobierno y no hay excusas", ha dicho, en concreto sobre el traspaso de los recursos económicos de las Cercanías.