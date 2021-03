El PE empieza el voto sobre la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí

Bruselas, 8 mar (EFE).- El pleno del Parlamento Europeo (PE) empezó a votar de manera telemática este lunes a las 18.30 hora local (17.30h GMT) si levanta la inmunidad a los eurodiputados de JxCAT Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, en una elección que está prevista que dure hasta las 19.45h (18.45 GMT) debido a la restricciones impuestas por la pandemia.

El resultado, no obstante, se dará a conocer mañana y según esperan los principales grupos de la Eurocámara -el Partido Popular Europeo, el socialdemócrata y el liberal- habrá la mayoría suficiente para que la Eurocámara levante la inmunidad de los líderes independentistas.

De ser así, se podrían reactivar las euroórdenes contra Puigdemont, Comín y Ponsatí, más de un año después de que el Tribunal Supremo solicitara el suplicatorio a la Eurocámara.

Esa posibilidad ha llevado a Unidas Podemos (UP) a votar en contra del suplicatorio, provocando así una fractura entre los socios del gobierno español, ya que los eurodiputados del PSOE sí van a pedir el levantamiento de la inmunidad del expresidente catalán y sus exconsellers.

"El levantamiento de la inmunidad sólo tiene como consecuencia la posibilidad de que se vuelva a solicitar su extradición a los tribunales belgas. La justicia belga ya ha determinado en varias ocasiones que el Tribunal Supremo español no tiene competencia para solicitarla", dijo UP en un comunicado.

Se refieren a la sentencia que ya emitieron los jueces belgas en enero pasado rechazando la entrega a España del exconseller Lluís Puig, entendiendo, efectivamente, que el Supremo no podía pedir la orden de detención y entrega.

También votarán en contra el grupo de los Verdes y el de la Izquierda Europea.

Antes del inicio del voto, el expresidente catalán dijo hoy en Twitter que la decisión "sobre nuestra inmunidad no es sólo sobre nosotros tres. El voto de hoy es sobre qué valores defendemos, qué idea de democracia tenemos, qué futuro queremos construir en Europa".

La elección estuvo además precedida de una pequeña confusión del presidente del PE, David Sassoli, que dio la palabra a Ponsatí al inicio de la sesión.

"No era consciente de que se me iba a dar esta oportunidad. Ha habido una confusión, no obstante, aprovecho esta oportunidad", siguió Ponsatí, aunque Sassoli se lo impidió, reconociendo el error.

Si se confirma el levantamiento de la inmunidad de los tres eurodiputados, la Fiscalía belga podría pedir la reactivación de las euroórdenes, aunque el futuro del proceso judicial puede estar condicionado por dos recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Uno, el que presentarán los abogados de Puigdemont, Comín y Ponsatí si pierden la votación, que podrían pedir a los jueces belgas que esperen al fallo de la corte de Luxemburgo antes de decidir sobre la extradición.

Y el otro, el que puede presentar el magistrado del Supremo Pablo Llarena para que el TJUE resuelva bajo qué criterios se puede rechazar una euroorden, después del rechazo a entregar a Puig a España.

En función de esa respuesta, Llarena podría decidir si emite una nueva euroorden o retira las actuales.