Pekín permite salir del país a dos chinoestadounidenses después de tres años

Washington, 28 sep (EFE).- China ha permitido regresar a Estados Unidos a dos hermanos con doble nacionalidad después de tres años durante los cuales no se les permitió abandonar el país, según informó The New York Times.

Se trata de Victor y Cynthia Liu, cuyo padre, Liu Changming, un exdirectivo de un banco chino, está acusado de haber defraudado millones de dólares y es una de las personas más buscadas en el país.

Los hermanos Liu, residentes en Massachusetts (EE.UU.), viajaron hace tres años a China para una visita familiar y una vez ahí no se les permitió abandonar el país pese a no tener restringida la libertad de movimientos interna.

La madre, que también tiene nacionalidad estadounidense, está aparentemente bajo custodia.

La detención de la madre y la prohibición de abandonar el país de los hermanos fue supuestamente una medida del Gobierno para forzar -sin éxito- al padre a entregarse.

El permiso para los hermanos Liu de abandonar China coincide con el acuerdo entre Estados Unidos y la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, en arresto domiciliario en Canadá desde 2018 acusada por Washington de violar las sanciones a Irán.

Con la vuelta de Meng a China, Pekín dejó en libertad a dos canadienses -Michael Spavor y Michael Kovrig- detenidos también desde 2018.

Pese a la coincidencia, el Gobierno de Estados Unidos ha negado que haya ningún tipo de nexo entre el acuerdo con Meng y el permiso para los hermanos Liu de salir de China.

Varios senadores estadounidenses denunciaron meses atrás la estrategia del Gobierno chino de no permitir la salida de personas con nacionalidad estadounidense del país, algo de lo que el Departamento de Estado también alerta a los viajeros.