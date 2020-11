Pensilvania oficializa el resultado electoral, con Biden como ganador

Washington, 24 nov (EFE).- El gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, anunció este martes que el estado ha certificado el resultado de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre a favor del demócrata Joe Biden, que se hará con sus 20 compromisarios del Colegio Electoral.

"De acuerdo con lo requerido por la ley, he firmado la certificación para el nombramiento de electores (delegados del Colegio Electoral) para Joe Biden y Kamala Harris", afirmó el gobernador en Twitter.

Esto pone fin a varias semanas de acusaciones infundadas de fraude por parte del presidente saliente, Donald Trump, en el estado y tras varios intentos infructuosos en los tribunales de detener la certificación del resultado.

Wolf agradeció a los trabajadores electorales por haber "administrado una elección imparcial y libre en un momento increíblemente difícil" para la historia del país y recordó que los empleados encargados del proceso han estado "bajo constantes ataques" en las últimas semanas.

El cierre del escrutinio oficial en Pensilvania da finalmente a Biden un ventaja de más de 80.000 votos sobre Trump.

La oficialización de los resultados en este estado clave se da después de la anunciada ayer por Michigan y el pasado viernes por Georgia, tres de los estados que Biden arrebató a Trump en las elecciones y que apuntalan la victoria del demócrata.

No obstante, Trump se mantiene desafiante, no ha reconocido su derrota y hasta ha apoyado un nueva petición de recuento en Georgia, que con toda seguridad solo servirá para retrasar el cierre definitivo del escrutinio y no cambiará el resultado final.

Aun así, el mandatario saliente dio el lunes luz verde al inicio de la transferencia de poder a Biden, después de que Emily Murphy, responsable de la Administración Federal de Servicios (GSA, en sus siglas en inglés), iniciara el proceso de transición desbloqueando recursos para que el equipo del demócrata vaya tomando control de la burocracia federal.

Esta mañana Trump aseguró en un tuit que Murphy ha hecho "un gran trabajo", pero que la GSA no determina "quién será el próximo presidente de los Estados Unidos".

Trump ha intentado frustrar la burocracia electoral por que, una vez confirmado el conteo de cada estado, estos consignan los compromisarios que les corresponden dentro del sistema de Colegio Electoral el 14 de diciembre y transmiten el resultado al presidente del Senado y vicepresidente, Mike Pence, el 6 de enero.

Una vez confirmado que Biden supera los 270 votos electorales, el presidente electo inaugurará su mandato en una ceremonia frente al Capitolio el 20 de enero.