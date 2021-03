Pepu Hernández (PSOE) no cree que haya "a la vista la posibilidad de plantear una moción de censura" en Madrid

Aunque se comparte la sensación de "hartazgo" que se respira en Murcia

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Pepu Hernández, no cree que haya "a la vista la posibilidad de plantear una moción de censura" en la Comunidad de Madrid, aunque se comparta la sensación de "hartazgo" que se respira en Murcia.

El PSOE y Cs han presentado en el registro de la Asamblea Regional murciana una moción de censura que desbancaría al PP del Gobierno autonómico. Socialistas y Ciudadanos suman 23 escaños, por lo que tienen mayoría absoluta para sacarla adelante, lo que supondría el fin del Ejecutivo del Partido Popular tras 26 años al frente de la Comunidad.

Desde el antiguo poblado chabolista de Las Mimbreras, Pepu Hernández ha trasladado a Europa Press que lo que se está haciendo en Murcia es "plantear una división de un gobierno, un hartazgo que está produciéndose, una sensación que se tiene en la Comunidad y que se puede tener también en el Ayuntamiento".

En Cibeles "no hay una buena relación" entre PP y Cs, "aunque quieren que las formas imperen", cuando lo que hay es "una contestación constante" entre ambas formaciones. "Otra cosa es que hacia fuera parezca que hay una relación fluida pero nosotros constatamos que no es así y no sólo por las votaciones de los plenos", ha asegurado.

"DERIVA POR EL TIRÓN DE LA EXTREMA DERECHA"

A pesar de que no ve "a la vista la posibilidad de plantear una moción de censura", sí que ha remarcado que en el Ayuntamiento se produce una "deriva por el tirón de la extrema derecha, que está arrastrando de forma espectacular al PP, aunque parece que se puede sentir muy cómodo por sus posiciones políticas".

De Cs cree que están "tremendamente incómodos". "Al menos eso es lo que reflejan, aunque cometen el error de votar con ellos y luego se desdicen, pero vemos que están muy incómodos no sólo en el Ayuntamiento", ha declarado refiriéndose a la "situación descarada de confrontación total en la Comunidad".

Pepu Hernández ha lamentado este "gobierno de apariencias" influido por la extrema derecha porque "aunque algunos dicen que Cs no está incluido pero la foto de Colón es sintomática". "Están tratando de mantener algo completamente artificial", ha diagnosticado.